"Вся одежда была в крови, поэтому со мной никто не хотел обниматься": Воробьев рассказал об ужасах Голливуда

СЕГОДНЯ 21:10 2018-08-17T21:12:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В российский прокат вышел американский триллер "Горные огни" ("The Body Tree") с Алексеем Воробьевым в одной из главных ролей.

Это уже далеко не первая американская работа артиста, чья карьера в Голливуде развивается очень активно.

Алексей снялся уже в нескольких проектах, в том числе, - в 2х сезонах популярного американского сериала UnREAL.

В "Горных огнях" Воробьев играет американского студента Эрика, который вместе с друзьями - группой студентов калифорнийского вуза приезжает на Алтай, чтобы навестить родственников своей бывшей однокурсницы Карины – девушки родом из этих мест, убитой в Америке при загадочных обстоятельствах. Брат Карины оказывается местным шаманом. После радушного приема он предлагает друзьям принять участие в ритуале примирения, чтобы символически выпустить дух Карины на небеса.

Актеры фильма "Горные огни".

Но что-то идет не так, и высвобождается злой дух, который мог появиться только, если во время обряда присутствовал убийца Карины...

Злой дух вселяется то в одного, то в другого героя, превращая их в безжалостных убийц. Чтобы остановить зло и спасти свою жизнь, друзьям нужно понять, кто и почему убил Карину.

Это история о противостоянии жизненных установок и ответственности человека за совершенные им поступки, рассказанная современным языком в лучших традициях Хичкока и "Десяти негритят".

Забавно, но фильм, все действие которого происходит на Алтае, снимался под Лос-Анджелесом, а русские прокатчики, не узнав Воробьева, озвучили Алексея... голосом актера дубляжа.

Кстати, на съемках именно этого фильма у Алексея начался роман с бразильской актрисой и моделью Анной Гавлак, которая впоследствии снялась в клипе Алексея на его песню "Я просто хочу приехать".

А одну из партнерш Алексея по фильму Иванну Сахно сейчас можно увидеть в новой американской картине "Шпион, который меня кинул" вместе с Милой Кунис.

- Леш, интересно сниматься в ужастике? - поинтересовались мы у Воробьева.

- Обстановка была самая раскованная и веселая, а атмосфера более чем сближающая, потому что практически весь фильм мы снимали по ночам, и было холодно, поэтому все моменты между дублями мы просто обнимались, и таким образом грелись, - рассказывает Алексей. - Единственное, конечно, мне было хуже всех, потому что большую часть съемок я проходил в одежде, которая была вся в крови, поэтому со мной никто не хотел обниматься. Это было очень печально, так что мне приходилось вместо этого просто укутываться в плед.

Алексей Воробьев на съемочной площадке.

Это не первый мой опыт в съемках фильма ужасов, и я в очередной раз мог наблюдать за тем, как забавно получается, когда в кадре мы создаем атмосферу ужаса, но как только звучит команда "Стоп", все начинают прикалываться и ржать. Мне кажется, это своего рода защитная реакция организма. Я хожу там с молотком, весь в крови, и после этого, конечно, мозгу нужно какое-то переключение. Поэтому количество шуток и юмора на площадке зашкаливает, и его гораздо больше, чем когда снимаешься, например, в комедии. Но, как правило, это чёрный юмор.

- Что было самое сложное для тебя на площадке?

- Самым сложным, но и самым интересным было показать то, каким будет Демон, вселившийся в тело моего героя. Вот этот переход от обычного нормального парня, влюбленного в девушку, в Демона - убийцу без всяких эмоций. Представьте, что вам нужно забить молотком гвоздь. Вы будете делать это максимально просто и точно. Простые точные действия. Именно так я и играл своего демона, только бить молотком ему приходилось не по гвоздям.

- Может быть случались казусные ситуации?

- Их было много, самые веселые из них - это когда в тело моего персонажа уже вселился Демон, и он охотился за двумя девушками, а они прятались в специально построенном сарае в лесу. И так как сарай был построенной кинодекорацией, его дверь была не очень надежной. А я должен был ворваться туда довольно резко. И когда я "резко" зашел, слегка толкнув дверь плечом, она слетела с петель, и я ввалился внутрь вместе с ней! Режиссер и оператор, конечно, слегка обалдели, но я не раскололся, не остановился, и на полном серьёзе доиграл сцену до конца. Самое забавное, что именно этот дубль и вошел в картину! Потом все очень смеялись, что взяли русского артиста и он разнес вдребезги всю декорацию.

А второй казус произошел, когда у меня после ночной смены не было сил снимать грим на площадке. И я, как был, в крови, только руки вытер, и поехал домой, мечтая о теплом душе, и по дороге заехал за водой на бензоколонку. Было 7 утра, и я полуживой от усталости, вдруг увидел полные ужаса глаза продавщицы, и понял, что у меня пол-лица по-прежнему в кровище. Я заверил ее что со мной все ОК, схватил свою воду и ушел. Так что, придя домой, ей было, что рассказать.

- Как ты узнал о том, что будешь сниматься в этом фильме?

- Я прошел пробы на роль, и через какое-то время получил письмо от моего агента, что утвержден. Так всегда происходит в кино.

- Что общего у тебя и твоего героя в фильме, которого ты играешь?

- У меня и моего героя много общего. Он, как и я, забавный парень, который осень любит девушку, и хочет быть с ней, он тоже очень романтичный и, по-настоящему, хороший парень, как и я. Как и у меня, у него все в порядке с чувством юмора, которое раскрывается уже в первой его реплике, поэтому в фильме вы увидите много того, что я делал, и чего не было в сценарии - как, например, селфи, которое мой герой сразу начинает делать, на фоне стены с топорами и ножами и ружьями. Так я дополнял характер моего героя собственными наблюдениями, делая его более современным. Одна из таких моих импровизированных придумок даже вошла в трейлер.

- Ты любишь смотреть ужастики? Какой твой любимый?

-Я не могу смотреть фильмы ужасов. У меня очень хорошо развита фантазия, это помогает мне в работе сценариста и режиссера, и я использую свою фантазию, чтобы создавать что-то. Но стоит мне посмотреть какой-то фильм ужасов, я не могу выключить свет в комнате чтобы лечь спать. В детстве мне хватило 5 минут фильма про Фредди Крюгера, чтобы несколько лет потом спать в комнате со светом. Поэтому я не смотрю фильмы такого рода, а если в обычном фильме попадается такой момент, я просто закрываю глаза, потому что мне эти впечатления вообще ни к чему, я потом пару дней не могу от них отойти.

- В каком жанре тебе работать тяжелее всего?

- Тяжелее всего работать в жанре драмы, потому что приходиться пропускать через себя все страдания и травмы своего героя, который часто не имеет с тобой ничего общего, как у меня в американском сериале Unreal, или Шуберт. Когда погружаешься в своего героя с головой, как это делаю я, очень трудно потом из него выходить. Но в любой драме всегда есть место для юмора, смотря как его использовать. А я очень люблю смешить людей, люблю видеть, как они радуются, а не страдают.