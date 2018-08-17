"Пусть закаляются": Патриарх отправит карьеристов на Новую Землю

СЕГОДНЯ 22:30 2018-08-17T22:30:31+03:00

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- На прошлой неделе у нас было лето. Целых семь дней, - улыбаются военные, рассаживая дрожащих московских гостей по Камазам. Август на Новой Земле - самый теплый месяц, но средняя температура - не больше +7. Хоть снега и нет, а в зеленых низинах даже пышно цветет ромашка, без пуховика и шапки здесь грустно. Первый постоянный житель поселился на архипелаге в 1869 году, а в 1950-х из-за создания ядерного полигона местных отсюда выселили. И теперь тут живут военнослужащие. Именно здесь в 1961 году была испытана самая мощная термоядерная бомба в мире - Царь-бомба. А в общей сложности было произведено 132 ядерных взрыва.

В пятницу впервые в истории эти удаленные и секретные места посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Хоть снега и нет, а в зеленых низинах цветет ромашка, без теплой одежды здесь не обойтисьФото: Елена ЧИНКОВА

- Это место призвано защищать Отечество с севера. Прежде, когда людей в военкомате распределяли сюда, это казалось катастрофой. Люди боялись Севера. Сегодня это место перестает быть окраиной и имеет очень большое значение. Некоторые мне говорили: "Зачем вам надо ехать? У вас так много работы", - признался предстоятель РПЦ. - Всем, кто пытался меня отговорить, я покажу отсюда видеоматериалы. Считаю долгом Патриарха служить не только в столицах и чувствовать пульс народа. Такие поездки меня обогащают, я открываю здесь то, что из московского кабинета никогда бы не увидел и не понял.

В поселке Белушья Губа он совершил молебен в маленьком деревянном храме в честь святителя Николая, побывал в музее Центрального полигона и почаевничал с офицерами.

- Долг нельзя измерить зарплатой - это нравственное чувство. Вера в Господа призвана укреплять нравственное измерение. Когда человек живет лицом к лицу с большими трудностями и несет свое служение во благо Отечеству, он совершает духовный подвиг, - поблагодарил их Святейший и заодно решил направлять сюда церковных карьеристов. Те, кто метит в архиереи, теперь могут оказаться на Новой Земле без четких временных перспектив.

- Хотите карьеру - пожалуйста, только сначала 5 лет на Новой Земле. Чтобы мы в полевых условиях могли оценить способности человека. Прошу подготовить программу направления священнослужителей в отдаленные приходы без указания на какой срок. Через такие места надо проводить проверку и закалку человека, - рассуждал Патриарх.

Дети подарили Патриарху букет ромашек и белого медведя

- Проверку на духовную крепость, - кивнули офицеры.

Покидал Святейший этот суровый край с подаренным детьми букетом ромашек и белым медведем. Фарфоровым. Настоящих мы так и не увидели. Хотя, как шепнули военные, они засекли сразу несколько косолапых, копавшихся в тот момент в помойке на окраине поселка. Вот такое будничное для этих мест явление.

Далее Патриарха ждет уже Нарьян-Мар.

Новая Земля.