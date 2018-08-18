Представитель Сергея Жукова о здоровье певца: «Его сердце в порядке»

СЕГОДНЯ 10:13 2018-08-18T10:18:19+03:00

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Более пяти сотен комментариев оставили поклонники под публикацией Сергея Жукова в соцсети, где он признался, что из-за проблем со здоровьем он вынужден был отменить ряд концертов в России. Певец заявил, что вскоре его ждет третья операция, он надеется, что она пройдет успешно и вскоре он сможет вернуться в строй. Что за недуг приковал его к постели солист известного коллектива уточнять не стал. И фанаты еще больше забеспокоились. Уж не с сердцем ли проблемы? А можно ли вообще в таком случае делать операцию?

«С сердцем у Сергея все в порядке. Не все настолько серьезно. Увы, пока не могу озвучит его диагноз, ждем, пока Сережа поправится», — поделился представитель певца.

Напомним, в конце июля представители Сергея сообщили широкой публике, что певец вынужден приостановить концертную деятельность на неопределенное время. У артиста сорвались поездки в южные города страны: Ялту, Краснодар, Геленджик и Сочи. Однако Жуков не оставит южан без своих выступлений: если врачи дадут добро, он обязательно приедет к ним в начале осени.

А тем временем, бывший продюсер певца Андрей Маликов накануне признался прессе, что болезнь наверняка стала причиной того образа жизни, который вели участники группы в течении многих лет. Мол, 20 лет назад Жуков давал по 20 концертов в месяц, а при таком темпе посыплется и самый здоровый организм. Плюс, чтобы снять напряжение после изматывающего концерта солисты злоупотребляли спиртным, что тоже способствовало ухудшению здоровья.

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Продюсер также уверен, что в юности Жуков принимал анаболики, вес артиста то рос, то снова снижался, что в свою очередь не могло не отразиться на здоровье. Сам Жуков объяснил в «Инстаграме», чем обусловлен недуг. По его словам, он так много работал, что забыл о здоровье и не уделял времени лечению. (подробности)