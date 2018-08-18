Италия хоронит жертв рухнувшего возле Генуи моста Моранди

СЕГОДНЯ 14:25 2018-08-18T15:24:55+03:00

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В субботу, 18 августа, в 11:00 утра в Италии в Генуе прошли государственные и частные похороны жертв, погибших при обрушении моста Моранди на автостраде А10. День, наполненный болью и горем. Лишь 11 семей согласились на государственные похороны, на которых присутствовали высокие чины вплоть до президента республики Сержио Маттарелла, а отпевание провел архиепископ Генуи, кардинал Анжело Баньяско. 18 семей выбрали частные похороны. Многие родственники погибших заявили о том, что крайне разочарованы в государстве, которое не может их защитить и о своей готовности биться за правду, так как считают, что их близкие были убиты. «С завтрашнего дня я начну свои личные поиски виновных в трагедии! И я пойду до конца!» - сказал на похоронах отец 29-летнего Джованни, который погиб на мосту вместе со своими тремя друзьями Маттео, Жерардо и Антонио.

Всего на данный момент известно о 42 погибших и пятеро пропавших без вести. Также в госпитале находятся еще 10 раненых в очень тяжелом состоянии, выживших после падения с моста, их личности еще предстоит установить.

А это время мы всей семьей находились неподалеку от Генуи в отпуске, в замке Кастелло ди Тальоло. И Аврора, секретарь маркиза, рассказала нам историю своего друга, который погиб на мосту. Ему было около 50 лет. Однажды у него началась болезнь костей, которая полностью его парализовала, он медленно и мучительно умирал. Его отец-аптекарь продал две свои фармачии (аптеки) - а в Италии продать фармачии, значит выручить несколько миллионов евро; и повёз сына по лучшим врачам мира. Ему удалось спасти сына от болезни. После многих операций-реабилитаций мужчина вернулся домой на своих ногах, только немного прихрамывал. А 14 августа он слетел с рухнувшего моста в пропасть на своей машине, будучи практически здоровым. На ум сразу приходит поговорка «Семи смертям не бывать, но одной не миновать». Судьба будто неумолима. Memento mori, говорят сами итальянцы, помни о смерти, дольше проживешь. Сегодня этого мужчину тоже похоронили частным образом.

Обрушившийся мост унес жизни нескольких десятков человек.Фото: REUTERS

Аврора также рассказала про других своих друзей, которые чудом избежали гибели. Они как раз должны были ехать в аэропорт в это время. И решили в последний момент не ехать на своей машине, чтоб не заморачиваться с парковкой, а взяли такси. А таксист едет в сторону автострады и этого моста, и вдруг говорит, мол, там сейчас пробки, давайте по обычной дороге внизу проедем. Это немного длиннее, но без пробок. Поехали, приезжают в аэропорт, выходят из машины и видят столб то ли дыма, то от пыли за спиной. А это рушился мост. До сих пор не могут отойти от шока.

Символ трагедии на автостраде А10.Фото: REUTERS

Символом трагедии стал желто-зеленый грузовик, который остановился за 15-20 метров до обрушения. Его водитель рассказал потом журналистам, что увидел ангела, который его остановил. Он в панике бросил все в машине - документы, телефон, ключи от дома, кошелек, не взял ничего! Выскочил, как был, и бросился бежать по мосту, крича другим автомобилям: «Стойте, стойте!» Мост в этот момент весь дрожал и осыпался. Сейчас этот грузовик так и стоит перед самой пропастью. Пройти туда и забрать его нельзя, так как есть риск дальнейшего обрушения, спасатели говорят, что конструкция моста продолжает двигаться, и пока он не будет стабилизирован, никому их тех, кто оставил на нем машины, нельзя будет их забрать. Впрочем, сейчас это последнее, о чем думают счастливчики. Они неустанно благодарят высшие силы за спасение и рассказывают журналистам, что после этого случая стали по-настоящему верующими.