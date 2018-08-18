2018-08-18T15:24:55+03:00
В мире

Италия хоронит жертв рухнувшего возле Генуи моста Моранди

На данный момент известно о 42 погибших и пятерых пропавших без вести [видео]
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
Поделиться:
В Италии хоронят жертв страшной катастрофы.В Италии хоронят жертв страшной катастрофы.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 18 августа, в 11:00 утра в Италии в Генуе прошли государственные и частные похороны жертв, погибших при обрушении моста Моранди на автостраде А10. День, наполненный болью и горем. Лишь 11 семей согласились на государственные похороны, на которых присутствовали высокие чины вплоть до президента республики Сержио Маттарелла, а отпевание провел архиепископ Генуи, кардинал Анжело Баньяско. 18 семей выбрали частные похороны. Многие родственники погибших заявили о том, что крайне разочарованы в государстве, которое не может их защитить и о своей готовности биться за правду, так как считают, что их близкие были убиты. «С завтрашнего дня я начну свои личные поиски виновных в трагедии! И я пойду до конца!» - сказал на похоронах отец 29-летнего Джованни, который погиб на мосту вместе со своими тремя друзьями Маттео, Жерардо и Антонио.

Всего на данный момент известно о 42 погибших и пятеро пропавших без вести. Также в госпитале находятся еще 10 раненых в очень тяжелом состоянии, выживших после падения с моста, их личности еще предстоит установить.

А это время мы всей семьей находились неподалеку от Генуи в отпуске, в замке Кастелло ди Тальоло. И Аврора, секретарь маркиза, рассказала нам историю своего друга, который погиб на мосту. Ему было около 50 лет. Однажды у него началась болезнь костей, которая полностью его парализовала, он медленно и мучительно умирал. Его отец-аптекарь продал две свои фармачии (аптеки) - а в Италии продать фармачии, значит выручить несколько миллионов евро; и повёз сына по лучшим врачам мира. Ему удалось спасти сына от болезни. После многих операций-реабилитаций мужчина вернулся домой на своих ногах, только немного прихрамывал. А 14 августа он слетел с рухнувшего моста в пропасть на своей машине, будучи практически здоровым. На ум сразу приходит поговорка «Семи смертям не бывать, но одной не миновать». Судьба будто неумолима. Memento mori, говорят сами итальянцы, помни о смерти, дольше проживешь. Сегодня этого мужчину тоже похоронили частным образом.

Обрушившийся мост унес жизни нескольких десятков человек. Фото: REUTERS

Обрушившийся мост унес жизни нескольких десятков человек.Фото: REUTERS

Аврора также рассказала про других своих друзей, которые чудом избежали гибели. Они как раз должны были ехать в аэропорт в это время. И решили в последний момент не ехать на своей машине, чтоб не заморачиваться с парковкой, а взяли такси. А таксист едет в сторону автострады и этого моста, и вдруг говорит, мол, там сейчас пробки, давайте по обычной дороге внизу проедем. Это немного длиннее, но без пробок. Поехали, приезжают в аэропорт, выходят из машины и видят столб то ли дыма, то от пыли за спиной. А это рушился мост. До сих пор не могут отойти от шока.

Символ трагедии на автостраде А10. Фото: REUTERS

Символ трагедии на автостраде А10.Фото: REUTERS

Символом трагедии стал желто-зеленый грузовик, который остановился за 15-20 метров до обрушения. Его водитель рассказал потом журналистам, что увидел ангела, который его остановил. Он в панике бросил все в машине - документы, телефон, ключи от дома, кошелек, не взял ничего! Выскочил, как был, и бросился бежать по мосту, крича другим автомобилям: «Стойте, стойте!» Мост в этот момент весь дрожал и осыпался. Сейчас этот грузовик так и стоит перед самой пропастью. Пройти туда и забрать его нельзя, так как есть риск дальнейшего обрушения, спасатели говорят, что конструкция моста продолжает двигаться, и пока он не будет стабилизирован, никому их тех, кто оставил на нем машины, нельзя будет их забрать. Впрочем, сейчас это последнее, о чем думают счастливчики. Они неустанно благодарят высшие силы за спасение и рассказывают журналистам, что после этого случая стали по-настоящему верующими.

Последствия обрушения моста в Генуе.

Еще больше материалов по теме: «Обрушение автомобильного моста в Генуе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Самый требовательный кот в мире ищет хозяев
Жертвами обрушения моста Моранди в Генуе стали более 40 человек
Путин прибыл в Штирию, где состоится свадьба главы МИД Австрии
Порошенко запретил российским резидентам взыскивать долги с «Укроборонпрома»
Лукашенко уволил все руководство правительства Белоруссии
Депутат Верховной Рады сравнил Украину с «шахидом»
Глава немецких социал-демократов отметила важность партнерства с Россией
В Москве прощаются с Эдуардом Успенским: Писателя похоронят на Троекуровском кладбище
В Польше разбился автобус с украинскими туристами, погибли три человека
Семья осужденного в США летчика Ярошенко вылетела на встречу с ним
Имран Хан официально возглавил правительство Пакистана
В Крыму объяснили интерес украинских туристов к полуострову
Пекин возмущен «безответственными» домыслами Пентагона о китайской армии
Украинцам рассказали о пользе отказа от централизованного снабжения горячей водой
Роспотребнадзор распространил рекомендации по сбору, покупке и хранению грибов
Госдепартамент: Трамп уведомил Путина, что США останутся в Сирии до полной победы над ИГ*
Стрельба на школьном футбольном поле в США: ранены два подростка
Глава Каталонии призвал перейти в атаку на испанское государство
Украинский производитель реактивных двигателей ответил на обвинения в предательстве США
Капитан задержанного на Украине «Механика Погодина» подал Морской протест
Комитет Сената США не смог доказать сговор Трампа с Кремлем
Погода в Москве 18 августа: Небольшая облачность, без осадков
Американские сенаторы хотят запретить Трампу отзывать доступ к гостайне
Моряки задержанного на Украине «Механика Погодина» пресекли третью попытку проникновения на судно
Силуанов оценил решение Fitch по кредитному рейтингу России
Климкин: Объяснение МИД Австрии приглашения Путина на свадьбу Кнайсль «вызывает грустную улыбку»