День Государственного флага Российской Федерации отпраздновали в Малоярославце Калужской области

СЕГОДНЯ 00:15 2018-08-20T00:27:40+03:00

Всероссийский фестиваль национальных культур «Россия — наш единый дом» собрал более двух тысяч гостей из разных регионов страны

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В Малоярославце Калужской области 18 августа отметили День государственного флага Российской Федерации. В этот день на калужской земле прошел Всероссийский фестиваль национальных культур «Россия — наш единый дом». Праздник, главная цель которого - укрепление культуры межэтнических отношений и популяризация культурных традиций народов России, собрал более двух тысяч гостей из разных регионов страны. На фестиваль приехали делегации из Москвы, Крыма, Татарстана, Бурятии, областей Центрального и Приволжского федеральных округов Российской Федерации.

Впервые фестиваль прошел в Малоярославце три года назад и стал заметным культурным событием не только для жителей региона, но и для всей страны. В прошлом году по инициативе Ассамблеи народов России мероприятие получило статус всероссийского.

Свое приветствие участникам фестиваля направил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов:

«Сегодня в многонациональной Калужской области, гостеприимном Малоярославце мы отмечаем День Государственного флага Российской Федерации. В этот день мы чествуем нашу Родину, нашу Россию, чествуем страну с тысячелетней историей и уникальным населением, страну, соединившую на огромном пространстве множество народов, территорий, культур», - говорится в послании.

Все желающие могли обучиться премудростям народных ремесел. Например, взять урок у настоящего гончара. Фото: ООО ТРК «НИКА».

От имени губернатора Калужской области жителей города и гостей фестиваля поздравил министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин.

- Фестиваль динамично развивается и становиться значимым событием в масштабах всей страны, - подчеркнул министр.

Гостей фестиваля в этот день ждал зрелищный и яркий праздник: перед зрителями выступили оркестр инженерных войск Вооруженных сил РФ «За веру и Отечество», православный хор, а также национальные музыкальные и танцевальные коллективы со всех уголков России. Любители спортивных игр с интересом наблюдали за показательными выступлениями по национальным видам спорта: гагаузской борьбе, штурмовому бою, мас-рестлингу. Участники праздника соревновались в перетягивании каната, армреслинге, с азартом сражались в городки и играли в лапту. На местной ярмарке гостям фестиваля предлагали познакомиться с творчеством мастеров национальных художественных промыслов и ремесел, а также отведать блюда национальной кухни народов России.

Фестиваль собрал более двух тысяч гостей со всех регионов России. Фото: ООО ТРК «НИКА».

Среди почетных гостей фестиваль посетили председатель исполкома Ассамблеи Народов России Назиржон Абдуганиев и руководитель регионального отделения организации Стефан Генич, глава администрации Малоярославецкого района Алексей Иванов, представитель Делового Клуба ШОС Игорь Колесов. Свои поздравления участникам праздника направил Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.