Рита Дакота уверена, друзья мужа будут ей мстить

СЕГОДНЯ 15:50 2018-08-19T16:05:19+03:00

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Кажется, когда Рита Дакота объявляла во всеуслышание об многочисленных изменах Влада Соколовского и что она готова развестись, певица вряд ли предполагала, что это вызовет такой скандал. И что шоу-бизнес разделится на два лагеря: те, кто за Дакоту и те, кто понимает Соколовского. При том, что сама звезда говорит, что хочет мирного развода с мужем и даже защищает изменниц. Так, недавно стало известно имя одной из любовниц Влада, но звезда попросила поклонников не желать зла этой девушке. Мол, она просто влюбилась.

Теперь же в ответ на комментарии в Instagram Рита призналась, что друзья мужа обязательно будут ей мстить. «Про пиар и про то что мол „я все знала и ждала удобного момента“ льют в уши люди из окружения Влада, поэтому „без имен“. Им надо хоть как-то мне „отомстить“ за то что сказала правду, ибо по их мнению я должна была уйти молча… Уверена, это только начало. Скоро пойдут новые „версии“, это крайне непорядочные мстительные люди, но мне терять нечего,я готова ко всему» (Орфография и пунктуация авторские — прим. ред.), — поделилась Дакота.

Напомним, ранее Рита Дакота рассказала о том, как чувствовала себя, узнав о предательстве мужа. Певица даже хотела стать похожей на его любовниц, сделать себе пластические операции, стать идеальной для него, чтобы Влад пожалел о своих поступках. Но теперь она нравится себе такой, какая она есть.