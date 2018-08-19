2018-08-19T16:05:19+03:00
Звезды

Рита Дакота уверена, друзья мужа будут ей мстить

Певица удивлена, что в сети появились заявления, что их развод с Соколовским всего лишь пиар
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Cама звезда говорит, что хочет мирного развода с мужем.Cама звезда говорит, что хочет мирного развода с мужем.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Кажется, когда Рита Дакота объявляла во всеуслышание об многочисленных изменах Влада Соколовского и что она готова развестись, певица вряд ли предполагала, что это вызовет такой скандал. И что шоу-бизнес разделится на два лагеря: те, кто за Дакоту и те, кто понимает Соколовского. При том, что сама звезда говорит, что хочет мирного развода с мужем и даже защищает изменниц. Так, недавно стало известно имя одной из любовниц Влада, но звезда попросила поклонников не желать зла этой девушке. Мол, она просто влюбилась.

Теперь же в ответ на комментарии в Instagram Рита призналась, что друзья мужа обязательно будут ей мстить. «Про пиар и про то что мол „я все знала и ждала удобного момента“ льют в уши люди из окружения Влада, поэтому „без имен“. Им надо хоть как-то мне „отомстить“ за то что сказала правду, ибо по их мнению я должна была уйти молча… Уверена, это только начало. Скоро пойдут новые „версии“, это крайне непорядочные мстительные люди, но мне терять нечего,я готова ко всему» (Орфография и пунктуация авторские — прим. ред.), — поделилась Дакота.

Напомним, ранее Рита Дакота рассказала о том, как чувствовала себя, узнав о предательстве мужа. Певица даже хотела стать похожей на его любовниц, сделать себе пластические операции, стать идеальной для него, чтобы Влад пожалел о своих поступках. Но теперь она нравится себе такой, какая она есть.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
В Кремле заявили, что Путин не планирует посещать свадьбу Шредера
Минсельхоз: Экспортный потенциал российского АПК составляет $20 млрд
В Совфеде заявили о готовности участников «Северного потока-2» к санкциям США
Модернизированный вертолет Ми-26Т2В успешно совершил первый полет
Мужчина устроил стрельбу в испанском баре: погиб один человек, трое ранены
В одной из больниц США одновременно забеременели 16 медсестер
Замглавы РКК "Энергия" и двое его подчиненных задержаны по делу о взятках
Нурмагомедов признался, что мечтает сокрушить Макгрегора как "цыпленка"
Bild: Путин может посетить в октябре свадьбу Герхарда Шредера
Приставы взыскали более 2 трлн рублей задолженностей россиян перед банками в 2018 году
Власти Северной Кореи примут экспертов ИКАО для проведения проверок
Число жертв наводнения в индийском штате Керала достигло 357 человек
Появилось видео тоста Путина на свадьбе министра иностранных дел Австрии
Появилось видео танца Путина с главой МИД Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе