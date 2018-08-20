Жители Ростовской области могут получить бесплатные онлайн-консультации по вопросам льгот, пенсии и миграционного законодательства

СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-20T10:18:57+03:00

Получить видеоконсультацию по вопросам миграционного законодательства теперь могут не только граждане России, но и иностранцы. Фото: ЗСРО

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области стартовал уникальный проект бесплатной правовой помощи. Инициаторами выступили региональное правительство и донской парламент, а поддержали Пенсионный фонд, областное министерство труда и социального развития, а также муниципальные образования. Суть в том, что на площадках многофункциональных центров жители могут получить консультации специалистов различных организаций в режиме онлайн, то есть, не тратя времени на поездки и ожидание в очереди.

В минувшую пятницу, 17 августа, проект ««Правовая помощь онлайн» получил новый качественный уровень. Состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области и Государственным казенным учреждением Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Правоохранительные органы стали еще одним участником проекта, а консультации в режиме онлайн будут оказывать не только жителям региона, но и иностранным гражданам.

- Проект «Правовая помощь онлайн» обеспечивает дополнительную возможность жителям напрямую общаться с органами власти по той или иной теме, - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Нередко бывает так: услуга оказана, ответ предоставлен, но вопросы остались. Благодаря непосредственному, «живому» общению можно получить информацию по всем дополнительно возникающим направлениям, уточнить сведения. При этом бюрократические процедуры и рассмотрение обращений упрощаются.

Правовая помощь по миграционному законодательству будет проводиться на базе отдела полиции Первомайского района донской столицы. В день подписания соглашения на онлайн-связь с сотрудницей миграционной службы вышли жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Милютинского, Константиновского и Матвеево-Курганского районов. Вопросы касались различных жизненных ситуаций, но большинство были связаны с миграционным законодательством. Это особенно актуально в Ростовской области, которая, будучи приграничным регионом, три года назад столкнулась с массовой вынужденной миграцией жителей Украины.

Как сообщают в правительстве Ростовской области, проект «Правовая помощь онлайн» работает по принципу экстерриториальности, благодаря чему записаться на видеоприем может житель из любого муниципального образования. Консультации на специально оборудованных местах оказывают юристы органов власти, при этом вопросы предварительно прорабатываются, чтобы видеоприем был продуктивным для обеих сторон. Техническую поддержку оказывает региональное министерство информационных технологий и связи.

МНЕНИЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

С начала старта проекта «Правовая помощь онлайн» за услугами и консультацией обратились порядка 70 человек, а до конца года планируется, что им воспользуются не менее 600 человек. Одной из первых услугой воспользовалась жительница Мясниковского района Елизавета Явруян.

- Увидев репортаж по телевидению о возможности получения онлайн-консультаций, решила обратиться - у меня был вопрос по накопительной части пенсии, - говорит Елизавета Габриеловна. - В назначенный день пришла в МФЦ по месту жительства. Во время онлайн-консультации вопрос, который интересовал меня больше года, решился за пять минут без посещения отделения Пенсионного фонда.

Женщина говорит, что осталась довольна не только результатом консультации, но и непосредственно общением со специалистом Пенсионного фонда, который очень корректно и доступно ей все объяснил. Особую благодарность Елизавета Явруян выразила работникам МФЦ за предоставленную информацию, помощь в оформлении заявки, да и в целом за обслуживание и атмосферу.