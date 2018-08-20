«Будь сильным, беги за слабых»: Москвичей приглашают преодолеть марафон и совершить доброе дело

СЕГОДНЯ 12:45 2018-08-20T12:45:15+03:00

Организаторы акции «Милосердие на бегу» надеются собрать 2 миллиона рублей. Благодаря этой сумме, особые дети смогут получить 438 часов занятий с дефектологом и 310 дней занятий в развивающем центре, тяжелобольные люди - 2500 часов ухода, а бездомные на 4

Изменить размер текста: A A

Преодолеть марафон и помочь особенным детям пройти обучающие занятия, а бездомным - обрести крышу над головой. Такая возможность есть у каждого - всех неравнодушных людей приглашают присоединиться к акции «Милосердие на бегу» и пробежать «Московский марафон» с благотворительной целью.

В этом году марафон пройдет 23 сентября. Это самый массовый забег в России: например, в 2017 году в нем приняли участие более 20 тысяч человек. Участникам предлагают две дистанции: 42,2 км и 10 км. И уже три года в марафоне принимают участие неравнодушные спортсмены, которые выходят на дистанцию ради добра:

- Во-первых, бег – это один из самых доступных и распространенных способов держать себя в форме. Во-вторых, не секрет, что бег привлекает тех, кому нравится преодолевать себя, менять себя через спорт. И, добавляя благотворительную цель своему увлечению, можно менять еще и жизнь людей вокруг, - говорит организатор акции «Милосердие на бегу», руководитель благотворительных программ православной службы помощи «Милосердие» Екатерина Метлева.

В 2017 году команда «Милосердие на бегу» объединила почти 200 бегунов, которые собрали более 1,5 миллионов для подопечных службы.

- Это было удивительно. Мы поняли, что людям нравится чувствовать свою принадлежность к общему делу, быть причастными к успеху, который складывается из личного достижения каждого. Участник испытывает тройную радость: пробегает свою заветную дистанцию, собирает намеченное количество средств и отмечает победу в команде единомышленников, - говорит Екатерина.

Каждый желающий может пробежать марафон в качестве участника команды «Милосердие на бегу» или поддержать спортсменов

В этот раз в службе «Милосердие» надеются собрать в ходе марафона около 2 миллионов рублей на поддержку четырех проектов службы «Милосердие»: Свято-Софийского социального дома для детей и взрослых инвалидов, «Елизаветинского сада» - единственного в Москве детского сада для детей с тяжелой формой ДЦП, «Ангара спасения» для бездомных, а также для одиноких пациентов Первой Градской больницы.

2 миллиона - это не просто цифра. Если команде благобегунов удастся собрать эту сумму, особые дети смогут получить 438 часов обучающих занятий с учителем дефектологом, 310 дней занятий в развивающем центре, тяжелобольные - 2500 часов ухода, а «Ангар спасения» в течение 40 дней сможет принимать людей, попавших в беду.

- Девиз акции «Милосердие на бегу» - будь сильным, беги за слабых! Наши подопечные, которым хотят помочь участники акции, в данный момент вряд ли смогли бы пробежать дистанцию. Это особые дети с тяжелыми нарушения развития и дети с ДЦП, одинокие пациенты Первой Градской больницы, люди без крыши над головой. Им очень нужна поддержка общества – и не только материальная, - уверена Екатерина Метлева.

Кстати, чтобы принять участие в забере совсем не обязательно быть спортсменом со стажем. В течение лета организаторы устраивают для благобегунов профессиональные тренировки, чтоб подготовить к марафону всех участников - а заодно сплотить команду.

В 2017 году команда «Милосердие на бегу» объединила почти 200 бегунов, которые собрали более 1,5 миллионов для подопечных службы

В команде «Милосердия на бегу» очень разные люди. Кто-то из них – бегун со стажем, кто-то решился бежать впервые. Среди бегунов – юристы, рекламщики, многодетные мамы, сотрудники службы «Милосердие», представители известных компаний.

В этом году к забегу присоединился иерей Иоанн Захаров, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Российской детской клинической больнице. Отец Иоанн оказывает духовную помощь больным детям, приезжающим вместе с мамами на лечение со всей страны. Еще одна участница марафона - Татьяна Мышатина, директор единственного в Москве бесплатного детского сада для детей с тяжелой формой ДЦП.

- Несколько лет назад у меня заболела, а потом умерла бабушка. То время, которое она провела в Первой Градской больнице, в самый острый момент ее болезни, бабушке помогали волонтеры Православной службы «Милосердие». Я благодарна им и патронажным сестрам за их участие в жизни моей семьи. Я хочу бежать в поддержку службы «Милосердие», потому что понимаю, как это важно - не остаться один на один с болезнью. Поддержите меня, пожалуйста, - говорит одна из участников акции Екатерина Загуляева.

ВАЖНО

Чтобы пробежать марафон в качестве участника команды «Милосердие на бегу», нужно зарегистрироваться на сайте «Московского марафона» и заполнить анкету на сайте акции.

Если вы пока не готовы бежать 42,2 или 10 километров самостоятельно, то можно поддержать любого из бегунов, сделав денежный перевод на сайте акции. Каждый рубль пойдет на поддержку благотоврительных проектов службы "Милосердие".

Также организаторы просят рассказывать в соцсетях о своем участии в акции и о подготовке к забегу - чтобы как можно больше людей узнали о добром начинании.

Сайт акции - nabegu.miloserdie.ru

СПРАВКА КП

Акция «Милосердие на бегу» проводится службой «Милосердие» третий год подряд. Смысл акции заключается в том, что участники марафона собирают средства для подопечных службы «Милосердие» - детей-инвалидов, бездомных, одиноких пациентов больниц, которым нужны уход и забота.

На сегодня православная служба «Милосердие» входит в десятку крупнейших благотворительных организаций России. В год здесь получают разовую помощь примерно 30 000 человек. На постоянном попечении службы более 1 500 одиноких стариков, детей и взрослых инвалидов, сирот, малоимущих. В числе 26 социальных проектов службы «Милосердие»: кризисный центр «Дом для мамы», Центр семейного устройства, Свято-Спиридоньевская богадельня, Центр реабилитации детей с ДЦП, Свято-Софийский социальный дом и другие.