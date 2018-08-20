Геннадий Онищенко: «Говорите, водка подорожала? Хорошо, но - мало!»

СЕГОДНЯ 12:35 2018-08-20T12:43:59+03:00

Так экс-главсанврач России, а ныне - депутат Госдумы в эфире Радио "Комсомольская правда" отреагировал на решение Минфина ввести с 20 августа единые минимальные цены на водку разной крепости [аудио]

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- Геннадий Григорьевич, я сегодня из отпуска выхожу, и вот такой расстроенный!

- Что так?

- Благодаря вам, я, к сожалению, сам давно уже не пью. Но с 20 августа вступают в силу единые минимальные цены на водку разной крепости. Что это за безобразие такое?

- Что же вас так огорчило-то?

- Согласно приказу Минфина России, стоимость водки устанавливается на уровне 205 рублей за поллитру. И минимальная отпускная цена производителя теперь 173 рубля, оптовая – 178.

- Ну, и...

Геннадий Онищенко: с 20 августа Минфин повысил цены на алкоголь. И правильно - останавливаться не надо! 00:00 00:00

- А я сегодня как раз хотел проставиться. (Налить, значит, сослуживцам.) Но! Минимальная розничная цена водки крепостью от 37 до 38 градусов повысилась на 9 рублей, крепостью от 68 до 39 градусов – на 4 рубля, правда, от 39 до 40 – осталась прежней. Как так жить, Геннадий Григорьевич?

- Я бы сказал, что это радостный праздник, но с грустинкой.

- То есть - зря повысили? Правда же?

- То, что повысили, это, конечно, хорошо, но грустинка, что все-таки недостаточно.

- Куда же еще-то, Геннадий Григорьевич? И так самогоноварение захлестнуло Россию, вы же знаете.

- Ничего никого не захлестнуло. А если даже и захлестнуло, то надо каким-то образом… Если говорить серьезно...

- А я ж серьезно!

- ...то повышение цены на водку – это решение проблемы 80 плюс.

- Как понять? Максимальный возраст, что ли, до которого мы должны доживать?

- Да - так понимать надо. Потому что в табели о рангах пагубное воздействие алкоголя на популяции…

- Людей?

- Да, популяции людей. К счастью, другие млекопитающие ведут более ответственную политику по отношению к своему здоровью. Я имею в виду, во-первых, приматов. Тех млекопитающих, которые традиционно считаются... Ну, что у них отсутствует разум. Но даже те, у кого он отсутствует, ведут себя более ответственно, чем мы с вами. То есть люди, горделиво называющие себя Homo sapiens...

- Где мне теперь денег занять, чтоб друзей угостить, где стрельнуть?

- А вы не пейте.

- Нет, друзьям проставиться нужно обязательно же после отпуска. Традиция такая.

- Вернитесь в свой офис сегодня с радостным настроением, без тени, как вы выразились, грусти на лице. Радостно расскажите, как провели свой отпуск.

- Да хорошо, но сегодняшний день все вот подпортил.

- Чего он вам подпортил?

- Настроение.

- Но если уж вам так неймется, на 9 рублей меньше купите водки...

- Так мне же надо-то не одну бутылку!

- ... И уложитесь в ту сумму, которую вы так тщательно прятали от своих близких. Знаете, раньше в брюках был такой карман, пистон назывался.

- У меня и сейчас есть.

- У вас такой есть? Значит, мне не повезло с брюками. Видимо, в магазине знают, что я деньги не прячу, и мне не продают их - с пистоном.

Так вот... А вообще, это - правильная политика снижения экономической доступности алкоголя. Она, прежде всего, работает, конечно, на молодежь. Потому что - когда водка очень дешевая, то зачастую соблазн молодых людей потратиться на выпивку велик - тем более, когда они - под воздействием той абсолютно беспардонной, циничной рекламы, которая буквально заполонила весь наш кинематограф, где наши герои хлещут эту…

- Геннадий Григорьевич, у вас тесные связи с правительством, вы сами были правительственным чиновником. Почему оно врет, скажите? В начале года железно обещало, что не планируют повышать минимальную цену на водку в 2018 году. А почему же тогда…

- Во-первых, я таких обещаний со стороны правительства не слышал.

- Я слышал.

- А если они это обещали, то это было с их стороны абсолютно неправильно. Потому что повышать надо, и такая политика ведется достаточно давно.

- Будь ваша воля, вы бы на сколько повысили бы?

- Когда-то, когда это решение принималось, в то время речь шла о 300 рублях.

- За поллитра? Ничего себе!

- Логика была очень простая. Мы бензин покупаем по западным ценам. И никто сейчас не возмутился, что повысили бензин.

- Нет, все возмущаются!

- Тогда было принято, что - давайте в сопоставимых величинах, будем, как на Западе, тем более что они в этом плане, к сожалению, продвинулись дальше, чем мы.

- Кто продвинулся?

- Ну, супостаты эти... Потом, я вам должен напомнить еще о существовании такого документа, как Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактики алкоголизма среди населения России на период до 2020 года. Она была принята, подписана… Вернее, одобрена распоряжением правительства 30 декабря 2009 года. В преамбуле этой концепции охарактеризовалась, - например, в разделе 2 - современная ситуация, связанная со злоупотреблением алкоголем.

- Короче, я понял, что вы мне так заговариваете зубы…

- Нет, я не заговариваю, я излагаю первооснову, даю вам этакий политико-исторический экскурс.

- Значит, вы не хотите мне денег дать на бухло в долг?

- Нет, вот бухло вам не нужно, а компенсируйте-ка его отсутствие своим радостным настроением, оптимизмом, который будете источать, своим здоровым загаром... Так или нет?

- Есть, есть немножко.

- И это порадует ваших друзей больше, и получите вы внутренний эндорфин, который в результате вашего здорового вида благотворно воздействует на ваших коллег.

А вот выпивка, она бы осквернила тот оздоровительный заряд...

КСТАТИ

В России уравняли цену на водку любой крепости

Бутылка и слабой, и крепкой водки в розничной торговле будет стоить не ниже 205 рублей (подробности)