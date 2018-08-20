Итоги учений ПАО «Россети» в Дагестане: десятилетний план выполнили за месяц

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-20T12:28:45+03:00

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Две с половиной тысячи участников, 15 компаний, 871 единица техники — уже одни только эти цифры дают представление о масштабе учений, которые провело ПАО “Россети“ в Дагестане. Учения, проходившие целый месяц — с 20 июля по 20 августа — позволили отработать взаимодействие подразделений из разных регионов, работу в сложных климатических и природных условиях.

- Впервые на федеральном уровне на практике отработаны принципы мобилизации сил и средств при совместном восстановлении электросетевой инфраструктуры, - подчеркнул глава «Россетей» Павел Ливинский.

Но главное, этот месяц в корне изменил ситуацию с энергоснабжением в регионе.

ПРОБЛЕМНЫЙ РЕГИОН

Дагестан в качестве места для работы энергетиков был выбран, конечно, не случайно. Это регион с самым большим в стране процентом потерь электроэнергии в сетях — аж 37 процентов. При этом износ оборудования оценивают в 76 процентов. А число аварий за пять месяцев этого года выросло на 20 процентов по сравнению с тем же периодом года прошлого. Не удивительно, что в таких условиях люди неохотно платят по счетам — дебиторская задолженность по электроэнергии здесь составляет больше 17 миллиардов рублей. Чтобы был понятен масштаб, отметим, что по всему Северному Кавказу потребители не заплатили за полученные ресурсы порядка 25 миллиардов рублей.

Электрики “Россетей“ работали в Махачкале, Буйнакске, Каспийске, а также в Карабудахкентском и Сергокалининском районах республики. Именно на эти города и районы приходится основное потребление электричества в регионе.

- Перебои со светом у нас, к сожалению, дело не редкое, - признается житель Буйнакска Халилов Ю. - Многие вынуждены ставить стабилизаторы, чтобы резкие скачки напряжения не сломали технику.

После учений энергетиков о стабилизаторах можно будет забыть. За тот месяц, что они провели в Дагестане, специалисты “Россетей“ выполнили десятилетний объем инвестиционной программы местного филиала.

РЕШЕНИЕ ЗАСТАРЕЛЫХ ПРОБЛЕМ

- То, что происходит сейчас у нас в районе, напоминает времена больших советских строек: везде техника, специалисты, работа кипит! - делится впечатлениями Салаватова Т. из Карабудахкентского района. - У нас на улице Инивова энергетики поменяли линии, поставили счетчики. Теперь не только электроснабжение улучшилось, но и сама улица стала как будто красивее! Но, главное конечно, что теперь во всех домах теперь будет светло.

Старания мастеров оценили не только жители Дагестана, но и местные власти.

- Благодаря этой масштабной работе стало возможных решение застарелых проблем столицы республики, таких как износ электросетей, сверхвысокие потери, низкая платежная дисциплина, - говорит врио мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов. - Администрация города от имени жителей выражает искреннюю благодарность и признательность за поддержку в решении проблем, связанных с повышением качества и безопасности функционирования электротехнического комплекса города.

По словам главы “Россетей“, инвестиции в учения окупятся за восемь лет. Ведь проделанная работа позволит снизить потери в сетях (на 72 миллиона кВт/ч в год!) и ликвидировать задолженность потребителей. Сэкономленные средства, которые исчисляются десятками и сотнями миллионов рублей, пойдут на развитие энергетической инфраструктуры региона.

- Конечно, эти учения, на каком высоком уровне они не были проведены, не могли закрыть все вопросы по республике, - признает полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников. - Но они определили пути решения задач по снижению аварийности и повышению качества электроснабжения потребителей.

И “Россети“ уже работают по намеченным направлениям. В ближайший месяц в Дагестане пройдет масштабный технический аудит, по результатам которого сформируют план дальнейших работ по модернизации электросетевого хозяйства региона.

- Будем добиваться того, чтобы подтянуть электросетевую инфраструктуру до всероссийского стандарта. В течение нескольких лет поэтапно будем все восстанавливать. В один момент чуда не бывает, но за пять лет мы это сделаем, - пообещал Павел Ливинский.

ЛИЧНЫЙ ПОДХОД

Сами энергетики тоже довольны проделанной работой.

- За все 40 лет стажа я впервые так далеко от дома по работе. Впечатления, конечно, превзошли все ожидания как по масштабу мероприятия, так и по эмоциям, - говорит мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей №2 Бежецкого района электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Нас окружают очень приятные люди, местные жители доброжелательные и гостеприимные. Условия проживания тоже хочется отметить – санаторий «Леззет» очень уютный и комфортный, а как здесь вкусно кормят! Всегда любил рабочие командировки, а из этой даже уезжать не хочется, доведется ли еще когда-нибудь увидеть Каспийское море?!

При этом признаются, что в работе столкнулись с определенными трудностями.

- Работать здесь сложнее, чем дома, - считает мастер Старооскольских электрических сетей филиала «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Иван Горохов. - Улочки узкие, множество поворотов, изгибов. Прежде чем поставить новую опору, надо поговорить с местными жителями и сделать так, чтобы она никому не мешала.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев называет учения «Россетей» не иначе как подарком республике:

- Электросети привели в порядок именно там, где они в наиболее плачевном состоянии: нет приборов учета, трансформаторные станции не справляются с нагрузкой. Тем и велика Россия и непобедима, что в трудную минуту пришли люди, оставив свои дела, свои семьи, чтобы помочь нам, здесь, выйти из непростой ситуации. Сделано очень много - годы такого не делалось.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Результаты учений ПАО “Россети“

• Установлено 18 тысяч счетчиков

• Отремонтировано 242 трансформаторные подстанции

• Заменено семь с половиной тысяч опор воздушных линий

• Заменено 607 километров проводов на воздушных линиях