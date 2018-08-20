2018-08-20T16:26:57+03:00
В мире

«Нарушить границу Австрии украинскими военными самолётами»: В Киеве придумали, как наказать Вену за визит Путина на свадьбу

Как в незалежной восприняли визит российского президента на свадьбу Карин Кнайсль [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Кухар работал шеф-редактором местной версии журнала «Форбс», до того был замглавы издания «Коммерсантъ-Украина»Кухар работал шеф-редактором местной версии журнала «Форбс», до того был замглавы издания «Коммерсантъ-Украина»Фото: скриншот видео
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Что сделает нормальный человек, если его не пригласят на чужое бракосочетание? Да ничего не сделает. Свадьба — всегда дело частное, кого хотим, того и зовём. Даже если новобрачная — глава МИД Австрии Карин Кнайсль, а почётный гость торжества — президент России Владимир Путин. Который в минувшую субботу и навестил с таким частным визитом альпийскую республику.

Но «патриоты Украины», естественно, воспринимают любые контакты России и Европы как угрозу для себя любимых. Да и сложно пережить треск шаблонов, когда сначала СМИ вещают о «международной изоляции страны агрессора», а потом западные политики на высшем уровне принимают российских коллег. А что можно сделать, когда от тебя на мировой арене ничего не зависит? Правильно, только устроить истерику на фейсбуке.

«Нужны срочные санкции против Австрии. Пощаде здесь нет места», — написал в соцсети киевлянин Максим Кухар. Причём он не какой-нибудь рядовой активист майдана с кастрюлей на голове — а прямо-таки сливки сливок украинской журналистики. В 2013 году работал шеф-редактором местной версии журнала «Форбс», до того был замглавы издания «Коммерсантъ-Украина» (влиятельные деловые СМИ). При этом сами «санкции», которые Кухар предложил ввести против Вены, заставляют задуматься, а учил ли он географию хотя бы на уровне младших классов.

— Провести военные учения в Закарпатье со сценарием глубокого рейда и штурма столицы Австрии. Организовать «случайное» нарушение австрийских воздушных границ украинскими военными самолётами, — заявляет Кухар, видимо, даже не осознавая бредовости подобных заявлений (ведь Украина общей границы с альпийской республикой не имеет). Прямо-таки в стиле воплей Гитлера в берлинском бункере весной 45-го с требованием «нанести контрудар» силами давно не существующих дивизий.

— Провести проверки всех австрийских компаний в Украине, вышвырнуть их из тендеров и торгов… Задерживать все автомобили граждан Австрии для проверки на угон. По три раза в день, — продолжает киевский журналист. Видимо, он именно так воспринимает диктатуру закона, презумпцию невиновности и прочие «европейские ценности», к которым сопредельная страна вроде бы стремится.

Впрочем, слабые санкции Кухар предлагает, слабые. Вот если б провести по Дунаю рейд океанской авианосной группы под жовто-блакитным флагом — тогда «австрияки» бы точно капитулировали.

Выступления казачьего хора на свадьбе главы МИД Австрии.

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Свадьба главы австрийского МИД привлекла внимание мировой прессы, кажется, затмив даже бракосочетание принца Гарри. А все почему? Потому что к нему на свадьбу не приезжал Владимир Путин. Карин Кнайсль пригласила российского лидера к себе на торжество еще в июне при личной встрече. И тогда же предложение было принято. Пресса это проморгала, а теперь представило событие как небывалую сенсацию (подробности)

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