«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Омской области. Молодежь ответственнее относится к своему здоровью

СЕГОДНЯ 18:30 2018-08-20T18:31:19+03:00

Омская область – уже четырнадцатый регион, принявший участие в III Всероссийской акции Минздрава России. В честь этого, 20 августа организаторам акции был вручен флаг области

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Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» была задумана Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ). Началась она на Камчатке 12 июня, а закончится 7 ноября в Калининграде. Мобильные пункты тестирования приезжают на несколько дней не только в главный город каждого региона, но и в другие, наиболее затронутые проблемой ВИЧ. Передача флага от региона к региону является символом объединения российских регионов перед проблемой распространения ВИЧ/СПИД, а также преемственности, выраженной в форме эстафеты.

В России принята государственная стратегия по борьбе с ВИЧ и уже сейчас заметны результаты работы - увеличилась выявляемость ВИЧ на ранних стадиях.

- В настоящее время нам удалось снизить стоимость антиретровирусной терапии, - рассказал директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения Российской Федерации Валерий Бузин. - В России производится 24 препарата на 16 производственных площадках, что позволило сохранить более 4 млрд. рублей, которые идут на закупку большего количества препаратов для лечения ВИЧ. Одной из важных составляющих нашей стратегии является повышение настороженности населения по отношению к ВИЧ-инфекции, повышение информированности людей. В ходе проводимого в этом году автопробега «Тест на ВИЧ: Экспедиция» уже протестировано более 17 000 человек, пройдено около 30 тысяч километров.

Власти Омской области на торжественной церемонии отметили, что люди начинают понимать, что знать свой ВИЧ-статус необходимо, так как раннее выявление позволит не допустить перехода болезни в СПИД, а вовремя начатое лечение станет залогом будущей благополучной спокойной жизни. Как рассказал заместитель председателя правительства Омской области, министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко, в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на территории Омской области экспресс-тестирование прошли более полутора тысяч человек.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Омской области, главный государственный санитарный врач по Омской области Александр Крига отметил, что в экспресс - тестировании очень активно принимает участие молодежь:

- Именно молодое поколение более ответственно относится к своему здоровью, о чем свидетельствуют и данные медицинской статистики, - пояснил Александр Крига. - В последние годы в Омской области кардинально изменился возрастной состав инфицированных ВИЧ: значительно уменьшилась доля ВИЧ-инфицированных молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет. Также практически в два раза уменьшилось количество инфицированных среди потребителей наркотиков. Снижение данных показателей является результатом активной информационной профилактической и надзорной работы.

В заключение мероприятия Главный врач БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Ольга Назарова вручила флаг Омской области организаторам, передав эстафету участия в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» Тюменской области. Она отметила, что «в прошлом году на территории области было протестировано более 700 человек. В этом году количество протестированных увеличилось в два раза - более полутора тысяч человек узнали свой ВИЧ-статус.

- Очень важно и очень нужно знать свой ВИЧ-статус, - прокомментировала Ольга Назарова. - Наш лозунг – «Тестируй и лечи». Чем быстрее человек узнает свой ВИЧ-статус, тем быстрее он встанет на диспансерный учет, и мы предоставим ему антиретровирусную терапию.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.