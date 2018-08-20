Александр Проханов: Нашу свечу в 1991-м задули Ельцин с Горбачевым. Но теперь она снова возгорается благодатно...

СЕГОДНЯ 18:45 2018-08-20T18:44:14+03:00

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В воскресенье, 19 августа, на «России 24» прошли (в повторном показе, впервые мы их увидели в январе этого года, а сейчас все они - на сайте телеканала) сразу пять серий публицистического фильма Александра Проханова «Страсти по государству». И я просто не мог не позвонить маститому автору, писателю-буревестнику и моему старшему товарищу.

- ...Александр Андреевич, вот же уже смотрел ваши «Страсти по государству». А вы меня снова заставили это делать.

- Мог бы и бросить после первой же серии…

- Вот не могу! Интересно!

- Ну, видишь как... «Страсти...» - результат всей моей прожитой жизни. Эти суждения, - они взяты не из книг, они - из моих переживаний в самых разных местах – в Кремле, на чеченской войне, в церквях, во сне, в забытье.

И то, что мне явилось за последние 20 лет, это такое данное мне откровение. Это своеобразная моя религиозная философия русской мечты, русского мира, русского чуда. Вот если это пригодится нашим людям, политикам, священникам, я буду счастлив.

- Вы или «Россия 24», да, - специально к 19 августа подгадали?

- Мне кажется, да. ГКЧП знаменует конец красного царства. Люди смотрят эту хронику, сожалея, рыдая по поводу распада Советского Союза, такие красные люди. А мой фильм - им как бы в утешение. Потому что сама идея непрерывности русской государственности, идея, что сразу же на месте рухнувшей империи начинает зарождаться другая - позволяет им и в новое время жить, творить, работать, сражаться, даже жертвовать, как вот Александр Прохоренко, например, который погиб в Сирии.

- Да, мой земляк, оренбуржец.

- Мои «Страсти...» - о том, что всякое государство рождается в буре. Это не тихие роды. Ты же видел в этом фильме...

- И в жизни тоже.

-... что государство рождалось в буре 91-го, в кошмаре 93-го, в двух чеченских войнах... И, если ты услышал - в заключительных сериях звучит призыв: «Сохрани государство!»

- Да!

- Мистический в какой-то мере. Этот призыв передавался от одного властителя к другому, от одного царя к другому, из одного, другого царства - к третьему, чтобы свеча не погасла. Вот какой призыв.

И он является, мне кажется, таким каноническим состоянием каждого из властителей.

Но среди них вдруг появляется человек, существо, которое начинает гасить свечу. Таким существом был Горбачев. И - Ельцин. Они погасили свечу.

А потом эта свеча возгорелась. Она возгорелась не потому, что Путин поднес к ней лампаду или огонь. Она возгорелась благодатным огнем. Это свеча, которая получает пламя из благодатного огня, исходящего на Россию.

- А мы все должны бережно к этой свече, к этому огню относиться, подставляя свои ладони и не допуская, чтобы кто-то мечту эту погасил… Правильно?

- Мы должны относиться к ней с благоговением. Само по себе благоговение и есть ее сбережение и хранение. Это же не та свеча, которая стоит в подсвечнике в церкви. Это - огромная вселенская свеча, уходящая в небеса, и над этой свечой вместо пламени сияет солнце русского государства. Поэтому мы должны благоговеть перед ней. Русское государство - это наша святыня…

А сейчас, Саш, я занят еще одним не менее мощным деянием – продолжением этого фильма. Затеял работу, которая называется «Русская мечта». Я свои представления проверил на наших идеологах самобытных, имена которых ты знаешь. Пошел с этими ощущениями своими на ВГТРК, к его руководителю Добродееву. И он счел это интересным. И теперь для «России 24» реализую эту «Русскую мечту».

- Как? Прямо сейчас?

- Да! Уже!.. Этот проект связан с непрерывными поездками по нашим регионам. Я уже побывал на Ямале, в Мари Эл, в Коми, на «Севмаше», на космодроме «Плесецк», где запускают ракеты... Потом - в Северной и Южной Осетии.

И вот с сентября уже пойдет по ТВ этот целый новый цикл.

- Очень интересно.

- Я показываю жизнь регионов, пытаюсь сформулировать вот эту региональную мечту как часть общерусской, вселенской мечты, державной. Это очень интересная работа, она такая аналитическая, тоже связана с прозрениями. Только дал бы Бог мне силы.

- Я буду за вас молиться. И мы обязательно это заметим. Какой вы молодец!

- Я поеду обязательно и в Оренбург. Но не знаю - когда. Когда жив буду. Сейчас я лежу на спине, навзничь, сраженный.

- Что, остеохондроз?

- Да нет, просто устал смертельно.

- Берегите себя, Александр Андреевич.