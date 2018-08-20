Биологи нарисовали Мону Лизу, используя вместо краски живые бактерии

20 Авг. 20:06 2018-08-20T23:22:44+03:00

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Портрет Лизы Герардини, жены торговцем шелком Франческо Джокондо, написанный Леонардо да Винчи в начале XVI века, считается одним из самых великих произведений мировой живописи. Поэтому не удивительно, что количество копий этого шедевра не поддается исчислению. Самой миниатюрной копией считалась Мона Лиза, художника-миниатюриста Владимира Казаряна: он нарисовал ее на срезе рисового зерна кистью, толщиной в 1/100 человеческого волоса.

Однако, группа ученых из Римского университета Ла Сапиенца и Итальянского института нанотехнологий пошла еще дальше: они нарисовали миниатюрную Мону Лизу с помощью бактерий!

Гепарды микромира

Исследователи использовали бактерию Escherichia coli, которая нам больше известна под «брендом» кишечная палочка. Большинство штаммов считаются безвредными и являются нормальной частью нашей микрофлоры, но некоторые могут вызывать тяжелые пищевые отравления. Escherichia coli хорошо изучена и часто используется в качестве модельного организма по время лабораторных исследований. Кроме того, ученые выбрали именно ее для своих «художеств» поскольку она очень подвижна благодаря жгутику, который работает, как пропеллер. Эти бактерии могут за секунду проплывать расстояние в 10 раз больше длины их тела. Скоростные качества оказались очень важными для создания микробиологической копии шедевра эпохи Возрождения.

Возникает вопрос: как управлять миллионами бактерий? Какие команды нужно отдавать, чтобы микроорганизмы расположились так, чтобы повторить улыбку, которая спрятана в уголках губ Джоконды? Ученые придумали оригинальный способ управления стадом непослушных букашек. Они внедрили в генетический код бактерий особый светочувствительный белок. Первоначально он был выделен у океанских микроорганизмов и помогает им искать пищу в толщах воды, ориентируясь на свет.

Бактерии и городские пробки

Увеличивая или уменьшая интенсивность освещения ученые получили способ дистанционного управления бактериями.

- Чтобы создавать изображения мы использовали тот же принцип из-за которого в часы пик на городских улицах возникают дорожные пробки, - пояснил ведущий автор исследования Джакомо Франгипане (Giacomo Frangipane). - Чем больше автомобилей на дороге, тем меньше скорость их передвижения и тем выше плотность потока. По такому принципу мы рисовали «Мону Лизу». Чем больше света мы направляли на тот или иной участок, тем больше бактерий туда устремлялось, скорость их движения падала, а концентрация возрастала - так мы получали темную точку на «холсте».

Проецируя изображение через микроскопическую линзу на колонию бактерий можно получить почти идеальную копию исходного объекта. Ученым понадобилось всего 4 минуты, чтобы «нарисовать» Мону Лизу с помощью кишечных палочек. Но на этом отважные экспериментаторы не остановились. Следующая их работа была еще более амбициозной. Помните переливающиеся значки, где одно изображения переходит в другое в зависимости от угла зрения? Исследователи с помощью изменяющейся световой проекции создали «переливающися» портрет, где лицо Альберта Эйнштейна за пять минут превращается в физиономию Чарльза Дарвина.

- Превращение Эйнштейна в Дарвина это символическое пересечение границы между физикой и биологией, наше исследование находится как раз на стыке этих наук, - объяснили замысел ученые.

Впрочем, художественные изыски вовсе не являются настоящей целью научной работы физиков и биологов. Умение управлять движением больших популяций бактерий дает ключ к созданию технологии адресной доставки лекарств непосредственно в очаг заболевания.