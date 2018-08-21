​​Джордж Мартин рассказал поклонникам о том, почему в его книгах умирает так много персонажей

СЕГОДНЯ 00:11 2018-08-21T00:31:32+03:00

Стало ясно, в кого Мартин такой кровожадный Фото: кадр из фильма

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Автор цикла «Песнь льда и огня» рассказал, что когда ему было 13 лет, на него большое впечатление произвела сцена смерти Гэндальфа в трилогии Джона Толкина «Властелин колец». Писатель пояснил, что Толкин нарушил негласное правило, согласно которому главный герой не может умереть.

Оберин Мартелл пал от рук ГорыФото: кадр из фильма

«Ты не можешь убить Гэндальфа. Конан не умер в книгах про Конана, понимаешь? Толкин просто нарушил это правило и за это я буду всегда его любить», — сказал Мартин.

Напомним, по некоторым подсчётам, в течение семи сезонов сериала «Игра престолов» в кадре погибли более 150 тыс. персонажей. Смерть настигла некоторых любимых героев поклонников сериала, нескольких злодеев и множество ни в чём не повинных жителей Вестероса.

Казнь Неда СтаркаФото: кадр из фильма

Интересно, что ему уже задавали это вопрос, и Мартин тогда взял вину на себя. Например, за смерть Неда Старка.

- Когда герой в беде или опасности, я хочу, чтобы читателю было страшно, чтобы он был в напряжении, в возбуждении. Я думаю, единственная возможность сделать это — это неожиданно убить кого-то важного. Тогда он будет знать, что ты играешь по-настоящему, что это книга, в которой может произойти что угодно и, если появится опасность, персонаж может не выжить. Поэтому я убил Эддарда Старка, - ответил Джордж Мартин.

Рамси Болтон очень любил собакФото: кадр из фильма

КСТАТИ

Создатели "Игры престолов" сообщили, что планируют потратить на финальный сезон более 15 миллионов долларов за один эпизод. Весь сезон обойдется HBO примерно в 90 - 100 миллионов долларов. Такие расходы сопоставимы с широкоэкранными блокбастерами.

Восьмой сезон выйдет в 2019 году, в апреле. Он будет состоять из шести серий.