Настасья Самбурская: Конечно, для меня карьера важнее личной жизни!

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-21T00:59:31+03:00

В 205-й серии «Универа» героиня Самбурской Кристина рассталась с парнем (Станислав Ярушин, на фото) и уехала в Тверь. Фото: Канал ТНТ

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Самбурская востребована на телевидении как никогда. Помимо шоу «Ревизорро» на «Пятнице!», она возвращается в сериал «Универ», новый сезон которого скоро начнется на ТНТ. Настасью не узнать: вокруг только и говорят о том, что она стала очень женственной и мягкой. А ведь еще недавно все обсуждали ее буйный характер и склонность к дракам. На днях актриса встретилась со своими фанатами и ответила на их вопросы.

- Был страх, что вас отравят едой на съемках «Ревизорро»?

- Не было. Но благодаря этой программе я в последнее время стараюсь питаться в ресторанах с открытой кухней, когда видно, в каких условиях все готовится. А если постоянно думать о том, что мне наплюют в тарелку, или собака укусит, или кирпич на голову упадет... Так жить невозможно.

- На вас наводили порчу?

- Думаю, нет. Я достаточно сильный человек - любую порчу я, наверное, отрикошечу.

- Когда вас как звезду пригласили в «Битву экстрасенсов», там все оказалось правдой?

- Кое-где был монтаж. Допустим, у меня спросили: «Хотели бы вы иметь детей?» Я ответила: «Вы знаете, сейчас, наверное, нет». А вышло в передаче: «Вы знаете, наверное, нет». Не ведитесь на все, что там говорят.

- Были у вас такие роли, когда хотелось слиться?

- В какой-то момент мне надоел «Универ». Прямо надоело!

- А почему вы через два года вернулись?

- Меня пригласили в заключительный сезон. Больше сериал продолжаться не будет. Моя Кристина вернется, последите за ней - мне кажется, сезон будет огогойским.

Сегодня Настасья - роковая женщина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вы поддерживаете общение с актерами сериала «Универ» в жизни?

- У всех семьи, все взрослые люди, не до этого. Вот когда вернулась, на площадке прекрасно общались. Вне работы никаких отношений нет.

- Что для вас важнее - карьера или личная жизнь?

- Ты что, издеваешься? Карьера, конечно! Если бы у меня был шанс выбрать, то я бы все равно карьеру выбрала. Так интереснее. Есть разные женщины: кто-то любит борщ варить, а кто-то кино, вино и домино. (Самбурская развелась полгода назад, была три месяца замужем за актером Кириллом Дыцевичем. - Авт.)

- Теперь, когда вы известная, у вас на съемках лучше условия, чем в начале карьеры?

- За первую роль - короткий эпизод - получила $100 и была счастлива: появились деньги на еду. Вторая роль у меня была в сериале «Обручальное кольцо» на пять съемочных дней. Благодаря этим съемкам смогла себя полностью обеспечивать. Помню, организаторы, чтобы не тратиться на такси, ставили мне съемку на полночь, когда еще работает метро, а выпускали на площадку только в 4 утра, чтобы я потом уехала на общественном транспорте.

- Как вы относитесь к тому, что планируют повысить пенсионный возраст?

- Ни один артист не ушел на отдых, когда наступил пенсионный возраст. Все артисты, которых я знаю, в том числе и из нашего театра (Самбурская - актриса Театра на Малой Бронной. - Авт.), уходили вперед ногами - когда умирали. И меня, скорее всего, вынесут, сама я на пенсию не уйду. Но насколько тяжело работать представителям других профессий, я не знаю.