Мужья красавиц тоже склонны к измене

СЕГОДНЯ 01:11 2018-08-21T01:11:28+03:00

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Все люди как люди, а они - суперзвезды. Красивые, состоявшиеся и состоятельные. Каждый смотрит с завистью на обладателя такого «приза». Союз с успешными и знаменитыми - еще и бонус, помогающий в жизни и даже в бизнесе. Недостатки тоже есть - они публичны, их часто нет дома, их значимость может быть выше, чем спутника жизни. Но тем не менее о такой женщине мечтает практически каждый мужчина. Тем удивительнее факт, что большинству из них рано или поздно начинают изменять. Вот лишь несколько примеров.

Рита Дакота: любовь на камеру

Рита Дакота долгое время была просто одной из выпускниц «Фабрики звезд». Пела песни, писала хиты другим артистам (иногда успешно), но карьера ее буксовала. Похожая ситуация сложилась у Влада Соколовского - после ухода из группы «БиС» он долго не мог найти себя. Когда они поженились, то начали грамотно раскручивать свои соцсети и видеоблог, рассказывая о жизни влюбленной пары, а потом и родителей маленькой Мии. На днях выяснилось, что 26-летний Влад постоянно изменял Рите. И когда только успевал? Возможно, злую шутку сыграла с ним популярность: не как певца, а как «мужа Дакоты» и «папы Мии». Может, и не было у них с Ритой никакого счастья, а один лишь расчет на камеру. Сейчас пара делит имущество, а 28-летняя Дакота говорит о том, что, несмотря на все испытания, по-прежнему знает, что любовь есть, и она обязательно снова войдет в ее жизнь.

Ани Лорак и Мурат НалчаджиоглуФото: Борис КУДРЯВОВ

Ани Лорак подарила супругу-аниматору известность и бизнес

Красавица и умница Ани Лорак не так давно презентовала шоу «Дива». Да, мало кто может позволить себе так назвать себя, но 39-летняя Ани - действительно дива. Но и таким изменяют. Пока была в отъезде, муж при большом скоплении народа в караоке по-хозяйски обнимал другую женщину. А после того как правда выплыла на свет, со всех сторон посыпалась информация о его неверности. Оказалось, многие знали о том, что турецкоподданный Мурат Налчаджиоглу - бывший аниматор в отеле - тот еще ходок. Они прожили вместе около 10 лет, родили чудесную дочь Софию, а Мурат сильно повысил свой социальный статус: в браке с Лорак у него появились рестораны на Украине, он стал проводить модные вечеринки. Певица же во всех интервью говорила, что муж обижается, что ее долго нет дома, но для семьи она старается быть котенком и почаще проводить время с любимым. Сейчас история стоит на паузе - никто из пары не комментирует случившееся. Хватит ли им сил и желания идти дальше, или же нас ждет очередной кровавый развод? 15 августа у пары была годовщина - 9 лет со дня свадьбы. Обычно супруги поздравляли друг друга в соцсетях, в этом году - молчок. А в выходные Ани Лорак с дочкой была на премьере мультфильма «Принцесса и дракон», в котором озвучила роль царевны Варвары. Без обручального кольца и без Мурата.

Анна Седокова и Валентин Белькевич. Фото: twitter.com

Анна Седокова по-прежнему верит в семью

Пышногрудой красавице Анне Седоковой изменял ее супруг, капитан футбольного клуба «Динамо» (Киев) Валентин Белькевич. А ведь именно из-за него девушка ушла из «ВИА Гры», когда группа была на пике своей славы. Как потом признавалась Седокова, другая женщина у Валентина была до нее, во время их брака и после их отношений. Изменить ситуацию ей не удалось даже с рождением дочери. Анна рыдала, когда увидела в программе «Секрет на миллион» видеозапись, на которой бывшая любовница Валентина Белькевича открывала интимные детали их романа. После тяжелого расставания певица бросилась с головой в новые романы: вышла замуж, снова развелась, родила еще двоих детей... Сейчас 35-летняя Анна Седокова снова одна, но по-прежнему верит в любовь и надеется найти того, порядочного, кто станет опорой ее честных семейных отношений.

Сандра Буллок и Джесси ДжеймсФото: GLOBAL LOOK PRESS

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«И Монику Беллуччи предали»

Мы, простые женщины, пытаемся все время себя как-то исправить. Копируем звезд, завидуем им, думаем, что они счастливы, потому что у них есть деньги, популярность, возможность за собой ухаживать. И поэтому им никогда не будут изменять. Но оказалось, что обидеть могут любую женщину на этой планете. Почему это происходит с самыми успешными из нас? Этот вопрос «КП» задала психологу Елене Манафовой:

- Дело не в значимости и крутости партнера, которому изменяют. Человек может быть очень красив и успешен, а ему предпочтут другого. Как говорится, «и Монику Беллуччи предали». Когда мы говорим о нарушении обязательств, предательстве доверия, то сталкиваемся с низким уровнем ответственности того, кто изменил. Если отношения изжили себя, пропал интерес или партнеры выросли друг для друга, можно все прекратить, и это будет честно. Но с известными женщинами, имеющими высокий общественный статус, сделать это гораздо сложней - разрыв станет публичным и партнер может лишиться преимуществ, которые давал этот союз. Человек всегда находит и оправдание низкому поступку, и даже положительное намерение, которое им двигало. Кто-то ищет любовь, кто-то самоутверждается, кто-то бежит от проблем и депрессии. И тут не имеет значения, насколько партнер успешен и популярен, имеют значение именно внутренние причины и понимание той потребности, которая должна была быть удовлетворена.

А КАК У НИХ?

Сандра Буллок замуж больше не спешит

Одна из самых обидных историй случилась с 54-летней актрисой Сандрой Буллок. Когда звезда получала свой «Оскар», ее муж Джесси Джеймс крутил шашни с маргинальной моделью Мишель Бомбшелл. Держа золотую статуэтку, Сандра говорила слова благодарности за подаренную сказку тому, кто целый год был ей неверен. Правда вскрылась через пару дней после самого главного события в жизни любого актера - болтливая любовница Джесси Джеймса дала интервью,где рассказала об их отношениях. Поначалу муж пытался вернуть Буллок, которая вместе с усыновленным сыном съехала из дома. Собирал пресс-конференции, вставал на колени, молил о пощаде. А потом вывернул дело так, что виновата во всем оказалась сама Сандра: слишком много времени она уделяла сыну, съемкам и подготовке к «Оскару», а на него, несчастного и брошенного, времени совсем не хватало. Вот он и утешился в чужих объятиях. Сандра нашла нового парня, фотографа Брайана Рендалла, усыновила еще одного ребенка, но замуж теперь не спешит.

Кира БУЛЫЧЕВА

ф1 *к Рита Дакота

Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета

ф2 *к Ани Лорак

Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

ф3 *к Анна Седокова

twitter.com

ф4 *к Сандра Буллок

globallookpress.com