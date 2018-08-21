"Такого мужика упустила". Пацанка из "Ранеток" заявила, что была содержанкой

СЕГОДНЯ 13:46 2018-08-21T13:55:29+03:00

Изменить размер текста: A A

С 2005 по 2013 год группа «Ранетки» по уровню популярности можно было сравнить со Spice Girls в 90-е. Они давали по два концерта в каждом городе, их автобусы раскачивали фанаты, а после того, как девушки записали саундтреки к популярному сериалу «Кадетство» вышли на новый виток популярности. Как признавались они позже в интервью, их забрасывали предложения о свиданиях, среди которых, были в том числе, и очень обеспеченные ухажеры. С одним из таких начала роман одна из ярких участниц- Лена Третьякова, однако, эти отношения не продлились долго. Всего около двух месяцев. Даже несмотря на то, что возлюбленный обеспечивал звезду всем, она не захотела быть содержанкой.

— Настоящий союз с абьюзером. В конце концов, на отдыхе, где я окончательно поняла, что перепутала симпатию к мужчине с симпатией к человеку, я предложила дружить. На словах согласились, но на деле дружить не захотели, — написала она на своей странице в инстаграме.

После совместного отдыха ей прислали с водителем вещи, а поддерживать отказались даже самые близкие.

_lenatretyakova_ Лена Третьякова

— Больше всего меня тогда поразило, что все наперебой, даже моя мама (мама, прости), уверяли меня, что я последняя идиотка. "Такого мужика упустила, жила бы себе в шоколаде, любовь — она потом придёт", — заявила она.

_lenatretyakova_ Больше моря в вашу ленту!

Бывшая "ранетка" призналась, что это история не про нее, но она знает многих, кто с удовольствием согласился жить на таких условиях. Терпеть жесткое психологическое давление ради очень сытой и комфортной жизни. Сама же она готова жить только в любви. А деньги? Еще заработает!