Они питались за Родину

СЕГОДНЯ 14:13 2018-08-21T14:15:36+03:00

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Благодаря чемпионату мира мы узнали, что такое усы надежды - выражение это, как известно, родилось благодаря пышным усам главного тренера сборной России Станислава Черчесова. В «Большой игре» тренер у сборной другой, и усов у него нет, зато есть избыток веса. Что же тогда должно вдохновлять болельщиков? Кило надежды? Ну а почему нет? Ведь герой сериала «Большая игра» Дима Попов - работающий в воинской части повар, а хорошего повара должно быть много. А то, что именно его вдруг назначают рулить футбольной сборной - лишь стечение обстоятельств.

- Мой герой находится в комфортных условиях только однажды - когда он в своей воинской части сидит, ест морковь и гоняет подчиненных, - рассказывает нам исполняющий главную роль экс-капитан команды КВН «СОК» Дмитрий Колчин. - Там Дима был в родной стихии. все остальное время он находится в состоянии жесткой паники, потому что он и представить не мог, чем всё это обернется и куда заведет.

Куда это заведет, предположить не так уж трудно, ведь работа над сериалом заканчивалась во время первенства планеты, и параллелей с ним найдется немало. Например, фамилия самого гламурного нападающего сборной - Смолин, а могущественного спортивного чиновника зовут Леонтий Витальевич Цветков. Нетрудно догадаться, с кого срисованы эти персонажи. Судьба российской сборной тоже во многом перекликается с историей команды Черчесова. Неужели ведомые поваром кудесники мяча выйдут в четвертьфинал? Результат этого телематча мы скоро узнаем.

СТС, «Большая игра», с 27 августа по будням, 20.00