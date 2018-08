Открытие астрономов НАСА: по Луне можно кататься на коньках

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-21T17:31:43+03:00

Недавние наблюдения убеждают: поверхность Луны местами покрыта водяным льдом – будто-бы здесь кто-то залил множество катков. “Катки” расположены в полярных и приполярных областях. Находятся в тени – там, где всегда мороз. Обнаженный лунный лед увидели астрономы из Гавайского и Брауновского университетов (University of Hawaii and Brown University) вмсте с коллегами из НАСА (NASA’s Ames Research Center in California’s Silicon Valley). Подобное удалось впервые – исключительно благодаря прибору под названием Moon Mineralogy Mapper (МММ), установленному на борту зонда “Чандраян-1” (Chandrayaan-1) индийского космического агентства ( Indian Space Research Organization).

Лунные катки в инфракрасном свете: голубые пятна – это обнаженный лед. Слева - лед в районе Южного полюса Луны, справа – у Северного.

Из сообщения НАСА следует, что этот самый МММ, работая в инфракрасном диапазоне, улавливал характерное излучение, отраженное от Луны. Его спектр не оставлял сомнений: так отражает водяной лед – конкретно слой замерзшей воды. Каток – одно слово. Ну, или гололед.

Руководитель исследований Шуай Лиа (Shuai Lia) с коллегами подробно рассказали о своем открытии в статье под названием Direct evidence of surface exposed water ice in the lunar polar regions, опубликованной недавно в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вода пригодится

Будут ли покорители Луны кататься на коньках на местных катках, пока не известно. Но сам обнаженный лед наверняка пригодится.

Замерзшую воду находили и прежде - в тех же полярных районах, но под поверхностью. Та, что на поверхности, более доступна. Ее проще добывать для бытовых и промышленных нужд. Более того, “катки” обнаружены в местах, где расположены входы в лунные катакомбы – гигантские тоннели и залы, в которых можно было бы поселиться. Подробнее об этом в материале Мнение ученых: покорителям Луны придется стать пещерными людьми