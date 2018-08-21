2018-08-21T02:52:31+03:00
Звезды

Настя Каменских оголила грудь на отдыхе в Италии

Певица порадовала поклонников горячим снимком [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Настя Каменских гордится своей фигурой и часто публикует в Инстаграме снимке в бикини и без него.Настя Каменских гордится своей фигурой и часто публикует в Инстаграме снимке в бикини и без него.
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Певица Настя Каменских проводит отпуск в Италии. Судя по всему, отдых удался на все сто: певица то и дело делится в соцсетях снимками своей итальянской «дольче вита». Настя позирует в бикини и фотографируется на фоне местных красот и достопримечательностей. Но и этого чаровнице показалось мало – и она решила встряхнуть Инстаграм сексапильным кадром в стиле «ню». Каменских сфотографировалась в спальне, эротично оголив грудь. Правда, помня о том, что соцсети не разрешают публиковать совсем уж откровенную «обнаженку», звезда сцены скромно прикрыла обнаженный бюст ладошкой.

Сексапильный снимок тут же вызвал шквал комментариев: одни засыпают певицу комплиментами, другие считают ее позу слишком откровенной и даже вульгарной. Впрочем, 31-летняя артистка никогда не обращает внимания на критику и просто следует зову души – ведь это далеко не первая «голая» фотография на ее страничке.

kamenskuxkamenskux
Solo tua #miaitalia
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Каменских много лет подряд была обладательницей аппетитных форм. Но в какой-то момент ей надоело быть «пышкой», и она решила радикально похудеть. Несколько лет Настя усиленно боролась с лишними килограммами, и в итоге из пампушки превратилась в худышку. Певице настолько нравится ее новая фигура, что она то и дело сфотографируется без одежды. Радикально похудеть Насте помогло то, что она регулярно занималась спортом и следила за своим питанием. Певица даже завела специальный микроблог, в котором она отчитывается о сброшенных килограммах и сожженных калориях. Артистка не скрывала от поклонников ничего и откровенно рассказывала, что она ест, и как занимается спортом.

- Я долго мучила себя дурными диетами, и на некоторое время у меня получалось держать форму, но любовь к еде не уходила, - рассказывала Каменских. - В конце концов, когда мой вес дошел до немыслимой и не звездной отметки, я начала анализировать свое психологическое состояние. У меня проблемы с лишним весом. Я нашла и удалила причину своего необъятного аппетита и теперь работаю над собой. С детства ненавидела спорт. Уроки физкультуры меня пугали больше, чем фильмы с Фрэдди Крюгером. Я считала, что в жизни можно обойтись и без спорта. Но... НЕЛЬЗЯ!

kamenskuxkamenskux
#positano #miaitalia Thanx to my sexy photographer
110605 отметок «Нравится»278 комментариевInstagram

А вот о чем певица рассказывает не так откровенно, так это о своей личной жизни. Молва давно уже связала Настю с ее партнером по сцене Потапом – слухи об их романе появились еще когда музыкант был женат, и у него только появился ребенок. Артисты никогда не комментируют свои отношения и не подтверждают, что они вместе. Однако поклонники уверены: Потап и Настя уже сыграли тайную свадьбу, но предпочитают держать свой брак в секрете.

kamenskuxkamenskux
#miaitalia
151296 отметок «Нравится»969 комментариевInstagram

Тот факт, что они вместе, подтверждает хотя бы то, что и Потап, и Настя проводят отпуск в Италии, причем в одном и том же месте - это заметно по их Инстаграмам. «И чего скрываться?» - недоумевают поклонники и советуют паре наконец-то рассказать правду о своем служебном романе.

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