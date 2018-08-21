Флаг им в руки: еще три биатлониста из России решили выступать за другое государство

СЕГОДНЯ 12:13 2018-08-21T12:17:08+03:00

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В Союзе биатлонистов России сделали удивленные глаза: там вроде как знать не знают, что еще три россиянки сбежали от них заграницу. Ранее трио биатлонистов из России выбрали Украину, и вообще по всему миру в костюмах самых разных сборных от Словакии до Кореи бегают полно бывших наших. Так значит ли что-либо в биатлоне национальный флаг? Или все давным давно превратилось в клубную систему: где есть место и деньги, за тех и выступают? А то, что все это называются «национальная сборная» - это уже никому неинтересные детали.

Кто сбежал на этот раз?

Из трех спортсменов широкому кругу известна только Екатерина Шумилова. Павел Магазеев и Анастасия Толмачева вообще не поднимались выше юниорской сборной. Если бы не Шумилова, то пропажу этих двоих биатлонистов, возможно, даже в СБР не заметили. А Екатерина регулярно «светилась» в первой сборной России и даже завоевала в составе женской эстафеты «серебро» на Олимпиаде в Сочи-2014. Но все ее партнерши были обвинены в использовании допинга, и даже при том, что к самой Шумиловой вопросов не было, медаль отняли и у нее тоже.

Тем не менее, Шумиловой уже 31 год, в сборной России на нее сейчас не рассчитывают, а отношение к ней в биатлонных кругах очень неплохое. И все вокруг говорят, пусть едет Катя с миром в Молдавию. Там она еще на пару лет продлит свою карьеру, побегает на хороших соревнованиях, может съездит на Олимпиаду.

А так можно? В биатлоне - да!

Ладно бы так сделала одна Шипилова, и пара ноунеймов. Но список «бывших наших», выступающих под другими флагами, разрастается до неприличия. Дарья Домрачева (первая звезда белорусского спорта), Анастасия Кузьмина (сестра Шипулина, принесшая Словакии три «золота» Олимпиад), Анна Фролина (бегает за Корею), Кристина Ильченко (теперь Белоруссия), Тимофей Лапшин и Александр Стародубец (сейчас они - корейцы), Сергей Бочарников (снова Белоруссия), Елена Хрусталева (брала «серебро» Ванкурвера для Казахстана)... Да что там, нынешний президент СБР Владимир Драчев выступал за Белоруссию. А три недели назад о своем стремлении выступать за Украину заявили Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко.

А все потому, что в биатлоне сменить гражданство - дело чуть ли не пяти минут. По идее спортсмен, который решил выступать под другим флагом, должен отсидеть «карантин» - два года не соревноваться на высоком уровне. Но это правило действует далеко не всегда. Нередко «карантин» сокращают до одного года, а чаще всего, когда речь идет о неизвестных или очень возрастных биатлонистах, отменяют вовсе. Так принято в биатлоне давно.

Так не называйте это «сборными»

И вроде бы никто не против, чтобы та же Екатерина Шумилова бегала за другую команду, если бы не одно «но». Смотрим награды Кати: медаль «За заслуги перед Отечеством» I степени, медаль «За укрепление боевого содружества», Заслуженный мастер спорта России. А теперь со всем этим уйти под флаг другого государства?

Так может быть тогда биатлону перестать играть в эти условности, и называть команды «национальными сборными»? Сделать клубную систему, как в футболе, разрешить быстрые переходы из команды в команду, и проводить свой Кубок мира или как они его захотят назвать. И пожалуйста, бегайте себе спокойно, как это делают в велоспорте. И тогда не будет недопонимания, как так обладатель медали «За заслуги перед Отечеством» решает на пару лет сменить это отечество.