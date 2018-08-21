И нашим, и вашим, и споем, и спляшем: почему грузин Меладзе не перестанет зарабатывать в России и на Украине

СЕГОДНЯ 13:45 2018-08-21T13:50:24+03:00

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Валерий Меладзе попросил грузинские власти предоставить ему гражданство Грузии. Это не формальное «двойное» гражданство, которое в России разрешено только с Таджикистаном, а «второе». В Грузии с 15 августа законом стало разрешено давать паспорта своим уроженцам (а Меладзе родился в Батуми), ставшим гражданином другого государства без утраты уже имеющегося паспорта другой страны.

По большому счету для России наличие второго паспорта у ее граждан несущественно. Наше государство по-прежнему будет рассматривать заслуженного артиста РФ и обладателя многочисленных премий как своего гражданина, взимать с него налоги, вот только в Госдуму, в армию, спецслужбы или в чиновники Валерий Шотаевич не сможет попасть. Но он, вроде, пока и не стремился.

Сам Меладзе, который в начале августа поехал в Грузию, чтобы выступить на концертах в честь юбилея другого знатного грузина, Вахтанга Кикабидзе, объясняет свое решение просто: «Я вырос в Грузии в те времена, когда между ней и Россией не было никаких границ. Наши народы и сейчас остаются близкими, несмотря на появление границ. Для себя я решил эти границы стереть». Верится не очень, что только эти соображения присутствуют. Особенно, если вспомнить интервью, которое он дал осенью 2014-го.

- А нас сегодня всех поставили в такие рамки, что нужно поддержать какую-то одну сторону. Но в этом случае ты рискуешь налететь на «санкции», - сказал тогда певец и композитор Меладзе. И там же пояснил, что его мнение по Украине совпадает с мнением старшего брата — жителя Киева Константина Меладзе, который «был растроган песней Джамалы про оккупацию Крыма» и заявивший, что для него, «страна, за которую он готов взять винтовку и пойти под пули – это Украина».

У России нет санкций по отношению к тем, кто ведет себя враждебно. Санкции вводит Киев и не пускают российских артистов на Украину. А не в Россию. Так что, чьих санкций опасается артист – понятно. Не зря же он продолжил «ездить в Киев» после Майдана. Тогда же он оценивал грузинскую агрессию в Южную Осетию в 2008-м году в исключительно нейтральных тонах. Дескать, российская и грузинская стороны равно виноваты, накачивая народы ненавистью и негативной информацией. Мало того, что трудно припомнить, какой негатив якобы распространяла Россия до конфликта, так ведь войска, а не информацию, первым двинул, развязав войну, именно Тбилиси. Но об этом лучше помолчать, а то, сами понимаете, санкции, заработки… Львиная доля которых имеет российское происхождение. Так не Украина, не запрещают же?

Взрыв радости на Украине от решения Меладзе с воплями в соцсетях, что «рашке конец, раз такие люди бегут», имеет мало общего с реальностью. От российских рублей Меладзе явно не откажется. И, думается, меньше всего, обращаясь за гражданством, Меладзе думал о гражданском значении своего решения. Исключительно личные соображения, для собственного удобства. Не более того.

И нашим, и вашим и споем, и спляшем. Всего лишь. А уж наше дело смотреть ли, платить ли.