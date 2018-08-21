Nokia 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus: финская компания объявила о дате начала продаж смартфонов

СЕГОДНЯ 13:55 2018-08-21T13:56:52+03:00

Анонсированные Nokia 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus с "челочкой", как у iPhone X. Да еще и безрамочные – как те же флагманы у Samsung

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Когда в прошлом году Apple представила iPnone X, я прочитал с десяток обзоров с общим лейтмотивом – ой, челочка (так окрестили темную полоску сверху экрана) – да что же это такое? Вот бы сделали экран, который занимает всю поверхность – тогда да, прорыв! Правда, куда в этом случае деть сенсоры и камеры – «специалисты» не объясняли.

И вот прошло время... Практически все крупные смартфоностроительные фирмы выпустили собственные модели... с челочкой того или иного размера. И с такой же камерой, расположенной не поперек задней крышки, а вдоль. Это чуть ли не стандарт-2018. Правда, у новых Nokia блок сенсоров расположен не ближе к кромке корпуса, как у Apple, а посредине.

Наконец, к лидерам приблизилась и возрожденная финская Nokia. Анонсированные Nokia 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus – как раз с челочкой. Да еще и безрамочные – как те же флагманы у Samsung. В общем, как раньше говорили «вобрали в себя все лучшее».

Nokia 6.1 Plus

Конечно, я, как давний адепт Nokia, жду от компании прорывных моделей, непохожих на другие, с собственным лицом. Но, видимо, пока инженеры и дизайнеры второго пришествия знаменитого бренда играют в догонялки с лидерами. Наверное, в этом нет ничего плохого для потребителя. Даже наоборот – в основном плюсы. Во-первых, Nokia возродили почти с нуля после того, как гигантский Microsoft так и не смог реализовать ее возможности. И сейчас компании нужно просто набить руку. Во-вторых, Nokia следит за качеством – все-таки европейский бренд. Но в общем, получается, что Nokia сегодня выпускает современные, качественные и недорогие аппараты. (Это плюс). Но без явного своего стиля. (Это минус).

Итак.

Nokia 6.1 Plus

Диагональ 5,8 дюйма – точно как у iPhone 10 - и с разрешением Full HD+. Довольно производительный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, показанный разработчиком меньше года назад.

Основная камера с двумя сенсорами (тоже как у всех топовых моделей этого года) с приличным разрешением 16 мегапикселей и 5 мегапикселей. Кстати, блок камер у Nokia - традиционно сильное место.

4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной, расширяемой до 400 ГБ.

В Nokia 6.1 Plus режим HDR автоматически подбирает глубину цвета, изображения обрабатываются с помощью технологий искусственного интеллекта. Есть портретная съемка и куча фильтров.

Фронтальная камера – для селфи - 16-мегапиксельная, что довольно прилично.

Вполне на уровне 2018 года. Мощности такого устройства хватит для запуска тяжелых графических приложений, серфинга в Интернете и прочих забав.

Nokia 5.1 Plus

Здесь тоже восьмиядерный процессор, но уже MediaTek Helio P60. Этот процессор показали только весной этого года. Основная камера с двумя сенсорами с разрешением 13 мегапикселей и 5 мегапикселей. Есть цифровая стабилизация.

Безрамочный дисплей с такой же, как у Nokia 6.1 Plus (и опять же у iPhone X), диагональю 5,8 дюйма. Разрешение HD+ - ярко, красиво.

Толщина безрамочного корпуса - всего 8 мм: глянцевый изогнутый 2.5D дисплей и стеклянная задняя поверхность дополнены скругленными краями. Литой металлический корпус в раме из поликарбоната должен спасти начинку в случае падения аппарата.

Будет две конфигурации с внутренней памятью 32 ГБ и 64 ГБ. Естественно, тоже с возможностью расширения.

В обеих новинках операционная система Android One с полагающимися сервисами от Google.

С первого взгляда даже и не поймешь - Apple перед тобой или Nokia (если экран не включен и не видны различия операционных систем).

Начало продаж и цена Nokia 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus

Оба смартфона начнут продавать в середине осени. Три варианта корпуса - глянцевый черный, глянцевый белый и глянцевый индиго.

Цена Nokia 6.1 Plus составит около 20 тысяч рублей. Nokia 5.1 Plus - около 15 тысяч.

И это не так уж и дешево, учитывая, что аппараты в общем-то повторяют конфигурацию популярных китайских моделей. Наценка за европейский бренд?

Ребята из Nokia-new, удивите людей, придумайте что-то свое, оригинальное, в духе старой доброй Nokia! Найдите свой путь. Иначе китайцы в ближайшие годы вытеснят вас с рынка.