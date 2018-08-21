Евросоюз заселит Грузию и Молдавию беженцами из Азии и Африки?

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-21T15:06:01+03:00

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Пять лет назад Европа совершила роковую для себя ошибку, решив принимать всех без исключения беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые смогут добраться до ее границ. Россия тогда предупреждала, что надо бороться с причинами массовой миграции, а не с ее следствием, но Москву не послушали. Теперь в ЕС начали оценивать ситуацию более адекватно, поняв, что Европа не резиновая и принять всех мигрантов не сможет.

ХОТИТЕ В ЕВРОПУ? ВОЗЬМИТЕ МИГРАНТОВ!

На днях канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Дублинский регламент, регулирующий систему приема и распределения беженцев в Евросоюзе, не работает, поэтому срочно нужно искать новые подходы. Например, ряд стран-членов ЕС (Польша, Венгрия, страны Балтии и некоторые другие) вообще не хотят принимать у себя мигрантов, и заставить их изменить это решение не возможно. Но ведь кроме них существуют и государства, не входящие в Евросоюз, но желающих в него вступить. И вот на них-то и решено обратить внимание, задействовав щедрые посулы, которые могут воплотиться в реальность, а могут – и нет.

На прошедшем недавно летнем саммите Евросоюза всерьез обсуждали инициативу канцлера Австрии Себастьяна Курца о создании центров по приему и распределению мигрантов за пределами ЕС. Ее активно поддержал глава Евросовета Дональд Туск.

Договоренности о задержке мигрантов на своей территории в обмен на финансовые преференции у Евросоюза есть с Ливией и Турцией, но они пока помогают слабо. Ведутся аналогичные переговоры с Марокко, Тунисом, Алжиром, но в Брюсселе отдают себе отчет, что и этого мало. Поэтому глава Европейской народной партии (а это ведущая фракция в Европарламенте) немец Манфред Вебер заявил, что решение проблемы регулировки потока мигрантов в ЕС следует искать в переговорах не только со странами, находящимися на пути беженцев в Европу (вроде Албании, Черногории, Сербии или Македонии), но и с теми государствами, которые очень хотят попасть в Евросоюз, однако лежат в стороне от главных миграционных маршрутов. И речь тут идет в первую очередь о Грузии и Молдавии.

КИЕВУ РЕШИЛИ НЕ ДОВЕРЯТЬ

Первоначально в списке кандидатов была и Украина, но нестабильность ситуации и гигантская коррупция вычеркнули Киев из списка участников. Хотя в прошлом месяце депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщил, что ЕС все же рассматривает возможность организовать на Украине лагеря для мигрантов в обмен на кредит в 1 млрд. евро.

- Я имею достоверную информацию, что чиновники ЕС предлагают украинским чиновникам разместить лагеря для мигрантов в нашей стране, а взамен предоставить Украине финансовую помощь, - раскрыл Мосийчук суть тайных переговоров Брюсселя с украинскими политиками.

Привлекательность Украины понятна – большая страна с достаточно многочисленным населением, в котором несколько сотен тысяч, а то и миллион мигрантов растворятся без видимого эффекта. С Грузией и Молдавией ситуация немного другая. В государствах с небольшим населением и малой площадью много беженцев не разместишь, максимум, несколько десятков тысяч человек в каждом. Но зато проследить за этим всем гораздо проще.

ГРУЗИЯ: ИСЛАМИСТСКАЯ УГРОЗА

И, хотя на официальном уровне МИД Грузии опровергает договоренности по мигрантам, в целом, в руководстве страны уже внутренне смирились с необходимостью приема беженцев из мусульманских стран, которых депортируют из Евросоюза. Все чаще из уст высокопоставленных чиновников звучит тезис: «Если Грузия хочет быть частью Европы, то участие в подобных проектах неизбежно». Удивительно, но этим же оправдывается участие Грузии в операции коалиции западных стран в Афганистане. Только тогда это обосновывалось необходимостью нести жертвы ради вступления в НАТО. И вот, по итогам прошедшего времени можно констатировать – жертвы есть, а вступление в НАТО не приблизилось ни на дюйм. Гарантий, что в вопросе о беженцах и членстве в Евросоюзе все будет обстоять иначе, нет никаких.

А вот осложнения от размещения мигрантов выглядят гораздо реальнее. Полиция западных стран негласно выделяет преступления, совершенные беженцами, в отдельную графу, цифры в которой растут год от года. Преступления, связанные с насилием против личности (педофилия, в том, числе по отношению к мальчикам, изнасилования, убийства), занимают в ней не последнее место. На днях, кстати, в Нидерландах совершила самоубийство изнасилованная группой мигрантов женщина-депутат голландского парламента.

Не стоит недооценивать и другой фактор. Подавляющее большинство беженцев исповедуют ислам. Угроза исламизации целых регионов, в первую очередь, Аджарии, и так существует в стране. А новые партии мусульман для Грузии, где до конца не решили проблемы с собственным мусульманским населением из числа азербайджанцев, чеченцев, да и этнических грузин, чреваты вспышкой религиозного конфликта. Ведь ни для кого не секрет, что среди беженцев в Европе насчитывается не меньше 10 тысяч боевиков запрещенной во многих странах террористической группировки ИГИЛ, засланных специально для провоцирования беспорядков и совершения терактов.

Часть грузинских предпринимателей считает, что лагеря беженцев снабдят их дешевой рабочей силой, особенно в сельском хозяйстве. Однако иначе, как наивными, эти надежды назвать трудно. Беженцы даже по своему статусу не работают, а живут на пособия. А уж, тем более, наивно думать, что кто-то из мигрантов, бездельничавших в сытой Европе, польстится на неквалифицированный труд за сущие гроши. Что касается сельского хозяйства, то здесь, скорее, можно прогнозировать налеты на фермерские хозяйства и городки из близлежащих лагерей беженцев и усиление наркотрафика через территории этих стран со всеми сопутствующими «приятностями» в виде роста преступности, распространения ВИЧ среди молодежи и иных социальных язв.

МОЛДАВИЯ: РАСПЛАТА НАЦИОНАЛЬНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ

Нет сомнений, что такие же ужасы от присутствия тысяч азиатских и африканских мигрантов ждут и Молдавию. Стремление ее властей как можно скорее пролезть в Евросоюз тоже подразумевает готовность жертвовать определенными государственными интересами. Впрочем, у молдавской элиты есть еще один побудительный мотив. Принятие беженцев от Евросоюза открывает путь не только к использованию сопутствующих им финансовых потоков, но и к восстановлению в глазах Запада своей репутации, серьезно пошатнувшейся из-за крупных коррупционных скандалов. На поддержку из Брюсселя молдавское правительство особо рассчитывает в преддверии предстоящих в стране парламентских выборов. Мол, хотите, чтобы сделка с ЕС по беженцам состоялась, инвестируйте в нашу победу. А мы уж не подведем! Ну а то, что при таком раскладе социальные программы в самой республике если и не будут сворачиваться совсем, то уж точно не станут развиваться - это к гадалке не ходи...