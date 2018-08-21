Усейн Болт стал футболистом

СЕГОДНЯ 15:04 2018-08-21T15:33:29+03:00

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Восьмикратный олимпийский чемпион, обладатель множества рекордов по легкой атлетике Усэйн Болт во вторник провёл первую тренировку в составе австралийского футбольного клуба «Сентрал Кост Маринерс» на стадионе Госфорда.

Но это пока не значит, что ямайский спринтер сразу вольется в команду. В начале августа Болт подписал соглашение, что пока будет только тренироваться с основным составом. При этом «Сентрал Кост Маринерс» не обязывается подписывать со спортсменом профессионального контракта. Но после тренировочного сбора его все же могут взять на футбольное довольствие. Если Болт наберет форму, то его могут выпустить на поле уже 31 августа в первом товарищеском матче.

Усейн Болт уже давно заявлял, что мечтал играть за английский «Манчестер Юнайтед», но вот пока удается попробовать себя лишь на Зеленом континенте.

- Я много раз говорил о том, что хотел бы быть профессиональным футболистом. И вот клуб дал мне прекрасную возможность, чем я собираюсь воспользоваться. Я готов учиться, готов тренироваться и сделать все возможное, - приводит слова 32-летнего спортсмена пресс-службе клуба.

Напомним, что Усейн Болт единственный, кто побеждал на трех Олимпиадах на дистанциях 100 и 200 метров. Самому быстрому человеку планеты принадлежат действующие рекорды мира в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О чем еще сказал Болт на пресс-конференции

- Я не ставлю перед собой никаких целей, я просто собираюсь поработать. Это мой первый шанс получить возможность потренироваться, выйти на уровень профессионального футболиста, поэтому я не знаю, чего ожидать. Я здесь, чтобы заставить себя узнать как можно больше. Я сказал тренеру с самого начала, послушай - я здесь с чистого листа, независимо от того, что я узнал и что я видел по телевизору. Я здесь, чтобы учиться и становиться лучше.

- У меня были предложения от команд Испании, Франции и других стран. Но для меня это было бы сложнее, потому что пришлось бы выучить новый язык. Это не были приглашения от клубов высших дивизионов. Но Австралия-это место, куда я с удовольствием приезжаю.

- Вы, ребята, знаете меня и следите за моей карьерой, я много раз приезжал в Австралию, и моряки решили дать мне возможность проявить себя, и я очень благодарен за это. Это был очень теплый прием. Но тренеры мне объясняют, что никакого особого отношения ко мне не будет. Вот и я хочу, чтобы ко мне относились как к одному из начинающих футболистов, я не как к самому быстрому человеку в мире.

- Если вы следили за моей карьерой, то знаете, что мне всегда удавался бег 4x100, потому что мне нравится бегать со своими товарищами. И я очень рад оказаться в новой команде. Будет много шуток, много веселья. Я сейчас изучаю правила , потому что в футболе есть много штрафов, а капитан очень строг к этому.

- Когда я учился в начальной школе, то начинал как вратарь. В средней школе я играл на месте центрального защитника, и на левом фланге. А в старших классах я уже был центрфорвардом. Но когда я стал профессионально заниматься легкой атлетикой, то мне уже не разрешали играть в футбол из за опасности получить травму. Тем ни менее три года в начале своей карьеры спринтера я все равно со всеми моими друзьями дважды в неделю по вторникам и четвергам играл в футбол. И я всегда смотрел футбол. Все знают, что я большой поклонник "Манчестер Юнайтед", и всегда был в курсе того, что происходит в футболе.