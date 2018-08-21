В Финляндии вспоминают жертв теракта

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-21T15:32:15+03:00

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В минувшие выходные в Турку, несмотря на наступающую уже здесь осень, было горячо. В одном небольшом городе прошли две демонстрации - антифашистская (более 1000 человек) и нацистская (300 радикалов из североевропейских стран). Повод - годовщина первого за финскую историю исламистского теракта.

19 августа 2017 года 22-летний беженец из Марокко Абдеррахман Буанане в самом центре Турку устроил резню - погибли двое, восемь пострадали. Ранее марокканцу отказали в убежище и он ожидал депортации. Коротая дни в лагере для мигрантов, он насмотрелся в сети пропагандистских роликов ИГИЛ (запрещена в России) и решился на теракт. Что любопытно, полицию предупреждали о намерениях Буанане, но там его сочли не опасным. В июне суд приговорил его к пожизненному заключению. На самом деле, сидящие «пожизненно» в Финляндии в среднем отбывают 14 лет, затем их отпускают.

Демонстрации в итоге разошлись мирно. Наиболее буйных с обеих сторон задержали заранее (Да! В демократиях тоже так делают). Полиции было много, да и симпатии горожан были явно на стороне антифашистов. Звездой их митинга стал британец Хассан Зубиер, врач скорой помощи, живущий Швеции и приехавший в Турку отдохнуть. Он одним из первых бросился на террориста, оказал первую помощь двум раненым и при этом серьезно пострадал: возможно, остаток жизни ему придется провести в инвалидном кресле. Его подвиг получил достойное признание как в Финляндии, так и в Британии - ему вручили Медаль Георга (гражданскую медаль за многочисленные проявления мужества и отваги). Зубиер теперь не может работать врачом, но он нашел себя в публичных выступлениях, призывая противостоять терроризму, не ущемляя при этом демократии.

Накануне годовщины теракта - по случайному совпадению - американский центр исследований Pew выяснил: 62 процента финнов считают, что исламская вера несовместима с финской культурой и национальными ценностями. Это самый высокий показатель в Европе. В то же время, отношение к самим мусульманам - вне религии - намного лучше. Положительно к ним относится 83 процента жителей Финляндии.

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