Жертва отравления в Эймсбери начал слепнуть

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-21T15:29:06+03:00

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Британец Чарли Роули, который отравился вместе со своей спутницей Джо Стерджесс нервно-паралитическим веществом, якобы тем же, что и британский шпион Сергей Скрипаль, вновь попал в больницу. Не прошло и месяца с момента его выписки, как у него начались проблемы со зрением, пишет The Guardian.

- Он сказал мне, что стал плохо видеть - все размытое, - рассказал журналистам брат Чарли Мэтью Роули.

Напомним, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь неизвестные отравили в марте в Солсбери. Британия во всем обвинила Россию - мол, это месть за предателсьтво. Позднее Чарли с подругой недалеко от того места, где нашли без сознания Скрипалей, обнаружили флакон с духами. Уже дома - в соседнем с Солсбери городке Эймсбери - подруга Чарли побрызгалась находкой. Рядом был Чарли. Позднее его пассия скончалась, а сам Чарли угодил в реанимацию. Спустя несколько недель он пошел на поправку. Но последствия отравления, видимо, оказались более серьезными.

Чарли доставили в больницу в выходные. Правда, местные врачи заявили, что сейчас у них никто не проходит лечение от последствий отравления нервно-паралитическим веществом.

- Все это какой-то бред и домыслы! Причн ухудшения зрения могут быть сотни. Почему сразу же начинают связывать это с делом Скрипалей? - убежден доктор химических наук Вадим Мальцев. - Что касается официальных британских властей, они в очередной раз пытаются обмануть людей. Если бы Чарли Роули на самом деле отравился нервно-паралитическим веществом, как об этом говорили, то он давным давно был бы на том свете, как и его подруга Джо Стерджесс. Ведь мы до сих пор не знаем, отчего она умерла - врачи отключили ее от дыхательного аппарата, а затем поспешно кремировали. Ведь при непосредственном контакте с нервно-паралитическим веществом для летального исхода достаточно 5-10 минут, а их успели доставить больницу. Поэтому еще непонятно, какую дрянь они нашли под видом духов.

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