Фестиваль красок триколора пройдёт в Москве, Казани и Новороссийске

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-21T16:16:23+03:00

Он состоится 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации

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Фестиваль организовали представители городских парков отдыха каждого из трех городов. По их словам, они решили продемонстрировать важность государственных символов России и всеобщее единение граждан в такой необычной форме – в виде красочного шоу, участником которого может стать каждый.

В этот день волонтёры раздадут гостям специальную безопасную сухую краску белого, синего и красного цветов, и в определенный момент участники одновременно начнут разбрасывать её, окрашивая себя и окружающих в цвета российского флага.

В центральных парках городов будут организованы интерактивные программы, где можно будет узнать историю государственного флага РФ и интересные факты о нём. Там же выступят местные артисты и приглашённые звёзды.

Организаторы уверены, что Фестиваль станет самым позитивным и запоминающимся празднованием Дня Государственного флага РФ.

ГДЕ И КОГДА?

Москва: парк Сокольники, центральная сцена, 12:00 – 15:00

Казань: парк аттракционов Кырлай, 16:00 – 19:00

Новороссийск: «Суджукская коса», 15:00-18:00