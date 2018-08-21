2018-08-21T16:16:23+03:00
Общество

Фестиваль красок триколора пройдёт в Москве, Казани и Новороссийске

Он состоится 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации
Поделиться:
Изменить размер текста:

Фестиваль организовали представители городских парков отдыха каждого из трех городов. По их словам, они решили продемонстрировать важность государственных символов России и всеобщее единение граждан в такой необычной форме – в виде красочного шоу, участником которого может стать каждый.

В этот день волонтёры раздадут гостям специальную безопасную сухую краску белого, синего и красного цветов, и в определенный момент участники одновременно начнут разбрасывать её, окрашивая себя и окружающих в цвета российского флага.

В центральных парках городов будут организованы интерактивные программы, где можно будет узнать историю государственного флага РФ и интересные факты о нём. Там же выступят местные артисты и приглашённые звёзды.

Организаторы уверены, что Фестиваль станет самым позитивным и запоминающимся празднованием Дня Государственного флага РФ.

ГДЕ И КОГДА?

Москва: парк Сокольники, центральная сцена, 12:00 – 15:00

Казань: парк аттракционов Кырлай, 16:00 – 19:00

Новороссийск: «Суджукская коса», 15:00-18:00

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Электронные сигареты разрушают структуру ДНК
Минфин США ввел санкции против России в связи с Северной Кореей
Ученые вывели тромбоциты, которые не отторгает организм
Трамп не собирается лишать Обаму доступа к государственным секретам
Лавров рассказал об активной подготовке визита Путина в Сербию
В Москве пройдут торжества по случаю 75-летия образования Суворовских и Нахимовских училищ
В честь триколора в Москве пройдет автопробег
«Турпомощь» назвала условие для возвращения «Натали Турс» на рынок
Лавров прокомментировал призывы Лондона к усилению санкций против РФ
В Кремле сочли голословными заявления Microsoft о "русских хакерах"
Кустурица заявил, что не боится санкций за новый концерт в Крыму
В Кремле прокомментировали слова Трампа о готовности снять санкции против РФ
Минобороны РФ разрабатывает новый самолет с вертикальным взлетом
Новейшие танки "Армата" начали поступать в российскую армию
Путин призвал представителей военных ведомств разных стран укреплять партнерство
США депортировали в Германию последнего пособника нацистов
Ученые рассказали, как с возрастом меняется личность человека
В Швеции после столкновения со стаей птиц разбился истребитель
Эксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и шампанское
Российский судья Безбородов будет обслуживать матч Лиги Европы в Норвегии