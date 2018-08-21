Фестиваль красок триколора пройдёт в Москве, Казани и Новороссийске
Фестиваль организовали представители городских парков отдыха каждого из трех городов. По их словам, они решили продемонстрировать важность государственных символов России и всеобщее единение граждан в такой необычной форме – в виде красочного шоу, участником которого может стать каждый.
В этот день волонтёры раздадут гостям специальную безопасную сухую краску белого, синего и красного цветов, и в определенный момент участники одновременно начнут разбрасывать её, окрашивая себя и окружающих в цвета российского флага.
В центральных парках городов будут организованы интерактивные программы, где можно будет узнать историю государственного флага РФ и интересные факты о нём. Там же выступят местные артисты и приглашённые звёзды.
Организаторы уверены, что Фестиваль станет самым позитивным и запоминающимся празднованием Дня Государственного флага РФ.
ГДЕ И КОГДА?
Москва: парк Сокольники, центральная сцена, 12:00 – 15:00
Казань: парк аттракционов Кырлай, 16:00 – 19:00
Новороссийск: «Суджукская коса», 15:00-18:00