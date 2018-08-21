«Городские Галереи» поздравят москвичей с Днем Государственного флага

СЕГОДНЯ 16:25 2018-08-21T16:25:08+03:00

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Сделать памятную фотографию или видео на фоне российского флага можно будет до 22 сентября. И опубликовать в соцсети с хештегом #РоссияВКаждомОкне.

Российский триколор – это история нашей страны, ее подвиги, успехи и достижения. Он объединяет миллионы россиян и позволяет нам ощущать свою причастность к судьбе и жизни Отечества. Флаг - символ единства страны, ее истории и современности, а главное - единства всех нас, граждан России, ведь наша #РоссияВКаждомОкне.

В России существует ряд государственных праздников, которые направлены на воспитание патриотического настроения. Организаотры отмечают, что подобные мероприятия в первую очередь ориентированы на усиление патриотизма, позитивное восприятие символов государственности и взращивание национальной гордости.

СПРАВКА

«Городские Галереи» занимаются художественным оформлением фасадов зданий и объектов городской инфраструктуры, принимают активное участие в оформлении объектов нежилого фонда в городских программах по благоустройству «Моя улица», «Мой двор», "Мой район".