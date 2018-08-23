Страховая не выплачивает деньги по страховке при наступлении страхового случая. Как получить деньги?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-22T22:56:32+03:00

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Если наступил страховой случай, но страховая не платит, вы всегда можете обжаловать данное решение в суде.

К сожалению, наступление страхового случая само по себе не является единственным условием выплаты компенсации. Нужно еще соблюсти порядок обращения в страховую компанию и ряд других формальностей. Но можно столкнуться и с другой ситуацией, при которой страховщик будет всячески стараться либо избежать исполнения своих обязанностей, либо до минимума снизить размер выплаты.

Первым шагом при такой неприятной ситуации, является претензия к страховой компании, у которой есть 10 дней на ответ и если данное обращение будет проигнорировано или получен отказ, смело обращайтесь в суд.