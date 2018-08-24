2018-08-22T19:00:28+03:00
Общество

Дал деньги в долг. Заемщик их не возвращает. Как вернуть деньги?

Сегодня ваши знания прокачивает: Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Аптекина Виктория Анваровна
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В жизни бывают случаи, когда Вы даете деньги в долг своему знакомому, но по той или иной причине этот человек не отдает Вам эти денежные средства. В таком случае Вы, как кредитор, вправе обратиться с исковым заявление в суд об истребовании денежных средств, процентов, если они были предусмотрены условиями договора/расписки и неустоек.

Нужно всегда помнить, что письменной формы не требуется в случае, если сумма займа менее 10 000 руб. В ином случае обязательно должно быть письменное подтверждение передачи денежных средств – договор займа.

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