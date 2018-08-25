﻿Транспортная компания везла посылку, но повредила содержимое. Можно ли потребовать возмещения?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-24T18:07:23+03:00

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Да, предъявить требования к транспортной компании можно. Перевозчик несет ответственность в соответствии с законодательством. Так, по статье 34 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" перевозчик возмещает ущерб, причиненный при перевозке груза, багажа, в размере:

1) стоимости утраченных или недостающих груза, багажа в случае утраты или недостачи груза, багажа;

2) суммы, на которую понизилась стоимость груза, багажа, в случае повреждения (порчи) груза, багажа или стоимости груза, багажа, в случае невозможности восстановления поврежденных (испорченных) груза, багажа;

3) доли объявленной стоимости груза, багажа, соответствующей недостающей или поврежденной (испорченной) части груза, багажа, в случае недостачи, повреждения (порчи) груза, багажа, сданных для перевозки с объявленной ценностью;

4) объявленной стоимости в случае утраты груза, багажа, а также невозможности восстановления груза, багажа, сданных для перевозки с объявленной ценностью и испорченных или поврежденных.