Надо ли платить взносы за капитальный ремонт?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-24T18:07:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В первую очередь необходимо заметить, что взносы за капитальный ремонт являются обязательным платежом, что предусмотрено нормами жилищного законодательства.

От оплаты взносов за капитальный ремонт освобождаются следующие категории: собственники аварийного жилья (деньги будут возвращены, если «поборы» начались после того, как жилище было признано непригодным или опасным для проживания); собственники проживающие в жилище, изымаемом государством; собственники определенной законом категории, которым будут компенсированы расходы в размере до 50%: это инвалиды 1 и 2 групп, пенсионерам от 70 лет (одиноким или проживающим в семье только из лиц пенсионного возраста), инвалидам детства и тем, у кого ребенок-инвалид; лицам достигшим 80-летнего возраста, сумма компенсации составит 100% от установленной учетной нормы.