Мобильные пункты тестирования на ВИЧ переплывали Обь на пароме
Чтобы добраться до отдаленных городов Томской области, эксперты преодолевали болота, реки и тайгу
Акция Минздрава России "Тест на ВИЧ: Экспедиция", Томская область.
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Томская область стала 12 регионом, где побывали эксперты и врачи акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Этот регион - один из самых крупных и находится на пятом месте по числу ВИЧ-инфицированных в Сибирском федеральном округе.
Тестирование жителей Томской области проводили с помощью слюновых тестов - быстро и совершенно безболезненно. Поэтому и жители города, и работники предприятий не отказывались пройти тест на ВИЧ, тем более, что результат был известен за считанные минуты.
Подробности - в видеосюжете.