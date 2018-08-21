Мобильные пункты тестирования на ВИЧ переплывали Обь на пароме

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-21T17:21:31+03:00

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Томская область стала 12 регионом, где побывали эксперты и врачи акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Этот регион - один из самых крупных и находится на пятом месте по числу ВИЧ-инфицированных в Сибирском федеральном округе.

Тестирование жителей Томской области проводили с помощью слюновых тестов - быстро и совершенно безболезненно. Поэтому и жители города, и работники предприятий не отказывались пройти тест на ВИЧ, тем более, что результат был известен за считанные минуты.

Подробности - в видеосюжете.

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