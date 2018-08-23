«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Сибири: Профилактика - это лучшая инвестиция в будущее

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-23T12:36:53+03:00

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Одна из целей профилактических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации - повышение информированности граждан по вопросам ВИЧ-инфекции. Во время реализации комплексных коммуникационных проектов Минздрава России люди получают основные сведения о ВИЧ/СПИДе, о необходимости знать свой ВИЧ-статус и том, что делать, если тест на ВИЧ окажется положительным. Отметим, что за последнее время уровень знаний населения о ВИЧ-инфекции увеличился с 80% до 84%. На это направлены и дотестовые, и послетестовые консультации, которые в обязательном порядке проводятся в каждом населенном пункте, где останавливаются мобильные пункты тестирования акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». III Всероссийская акция по тестированию на ВИЧ-инфекцию проходит в 7 федеральных округах – маршрут проложен через 120 городов 30-ти регионов России, от Камчатки до Калининграда. Партнером акции выступил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), мобильными пунктами тестирования (МПТ) стали автомобили марки «ГАЗель».

Знать - значит жить

В последние несколько лет эксперты отмечают - ВИЧ вышел за рамки групп повышенного риска. Вирус распространяется в социально благополучных слоях населения. Это люди старше 30-35 лет, социально активные, семейные, часто с детьми. Важно отметить, 53,5% больных ВИЧ–инфекцией в России в 2017 году, заразились при гетеросексуальных контактах.

Кажется, что о ВИЧ, о путях передачи мы знаем все, но тогда почему все больше людей с изумлением узнают, что они инфицированы? Давайте коротко вспомним, что такое ВИЧ и как передается вирус.

ВИЧ–инфекция — болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Он подавляет иммунитет и лишает возможности сопротивляться другим инфекциям.

СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита) — последняя стадия ВИЧ–Инфекции. При СПИДе иммунитет ослабевает настолько, что любое сопутствующее заболевание может привести к летальному исходу.

ВИЧ ПЕРЕДАЕТСЯ

- через кровь – как правило при непосредственном введении вируса в кровоток: через шприцы, иглы при употреблении инъекционных наркотиков, при нанесении татуировок и пирсинга нестерильным оборудованием;

- при незащищенном сексуальном контакте;

- от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:

- при объятиях и поцелуях;

- при пользовании общей посудой, бельем;

- при чихании, кашле;

- при укусах насекомых;

- при посещении сауны, бассейна, общей бани.

Определить по внешним признакам наличие в организме ВИЧ-инфекции невозможно. Единственный способ — пройти тестирование. Это можно сделать бесплатно в любой государственной поликлинике по месту жительства или в центрах по профилактике и борьбе со СПИДом.

КОГДА НЕОБХОДИМ ТЕСТ НА ВИЧ:

- Если в вашей жизни был хотя бы один сексуальный контакт без презерватива;

- Если вы делали татуировку или пирсинг в сомнительном салоне;

- Если имелся опыт употребления инъекционных наркотиков, даже один раз;

- Если планируете родить ребенка (тестирование обязательно для обоих партнеров);

- Если хотите быть уверенным в своем здоровье и здоровье своих близких.

Еще одна возможность узнать свой ВИЧ-статус - акции Министерства Здравоохранения Российской Федерации, во время которых жители наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией регионов проходят тестирование вне медицинских учреждений.

В этом году мобильные пункты Минздрава России проедут через 120 городов. На днях МПТ покинули Сибирский федеральный округ. О том, как проходила III Всероссийская акция Минздрава России "Тест на ВИЧ: Экспедиция” в городах Сибирского ФО, нам рассказали эксперты и участники.

Забайкалье: тестировать, вопреки наводнению

В ночь на 8 июля в Читу и другие города края пришла большая вода. Были размыты дороги, обрушились несколько мостов. Удивительно, но членам акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция" по-настоящему повезло - их наводнение почти не коснулось: мобильные пункты тестирования умудрялись проезжать в города за какие-то часы до начала наводнения.

И жители Забайкалья были искренне благодарны за такую заботу об их здоровье. В прошлом году акция по тестированию на ВИЧ, которая проводилась совместно с РЖД, уже приезжала в Читу, спецвагон останавливался на вокзале, специалисты тестировали всех желающих. Тогда, чтобы узнать свой ВИЧ-статус, в столицу края специально добрались несколько жителей Краснокаменска. А в этом году мобильные пункты тестирования уже сами приехали в Краснокаменск и членов экспедиции там встретили как дорогих гостей, с радостью отмечая тот факт, что наконец-то масштабное мероприятие проводится не только в столице края, но и в других населенных пунктах региона.

Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края Александр Мироманов отметил важность и необходимость проведения подобных акций. «К сожалению, в водовороте ежедневных хлопот мы редко проверяем состояние здоровья. Спасибо Минздраву России, что предоставили такую ценную возможность - в удобном месте, быстро, бесплатно и анонимно уточнить свой ВИЧ-статус. Для себя – чтобы знать».

Бурятия: "Очень здорово, что мы стали частью большой акции"

Яркие брендированные машины Минздрава России привлекли внимание сотрудников радиостанции "Сибирь-Байкал” в Улан-Удэ. Увидев мобильные пункты тестирования на парковке, журналисты пригласили членов экспедиции в студию, сами прошли тестирование буквально в прямом эфире и целый час расспрашивали о подробностях акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». После такой презентации к мобильным пунктам тестирования в городе охотно подходили и заинтересованные радиослушатели.

- Несмотря на то, что в республике Бурятия мы очень много работаем по скринингу населения, данная акция очень важна и своевременна, потому что она привлекает дополнительное внимание, ведь это Всероссийский масштаб, - сказала главный врач ГБУЗ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» Екатерина Имеева. - Мероприятия поддерживает и исполнительная и законодательная власть, и органы местного самоуправления, все население. Надеемся, что проведение Всероссийской акции Минздрава России по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию будет способствовать дальнейшему повышению уровня информированности населения Республики Бурятия по вопросам ВИЧ-инфекции, мотивации для прохождения регулярного обследования для уточнения своего ВИЧ-статуса

Иркутская область: очереди к мобильным пунктам с утра до вечера

Иркутская область известна своим активным отношением в проблеме ВИЧ, там проводится большая работа по профилактике и выявлению заболевания. И население с большим удовольствием принимает участие во всех профилактических мероприятиях.

Четыре дня жители Иркутска, Ангарска, Уссолье-Сибирское и Нижнеудинска приходили к мобильным пунктам с эмблемой «Тест на ВИЧ: Экспедиция». И, по словам врачей, такого интереса к акции они не видели никогда - очереди к МПТ выстраивались с самого утра и в буквальном смысле не иссякали до глубокой ночи.

- Это большая поддержка региональной системе противодействия ВИЧ-инфекции, - считает главный врач Центра СПИД – главный специалист Минздрава РФ по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции по Сибирскому федеральному округу Юлия Плотникова. На торжественном закрытии акции в Иркутске она поблагодарила федеральные и региональные власти за помощь в общей борьбе за здоровье населения.

- Мы стараемся создать новую субкультуру, в которой безопасное поведение, здоровый образ жизни и отсутствие ложных стереотипов станут главными ценностями, - отметила Юлия Плотникова. - И мы видим реальные статистические результаты. В первом полугодии 2018 года снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией составило более 13%. Это значит, что заболело меньше наших жителей. Это значит, что гораздо меньшему числу людей в скором времени будет нужна пожизненная терапия. Это значит, что улучшится качество жизни. Словом, это наша с вами огромная инвестиция в будущее.

Красноярский край: знание о ВИЧ должно стать обязательным

Проведение экспресс - тестирования населения на ВИЧ-инфекцию особенно важно в плане массового информирования и раннего диагностирования заболевания, считают специалисты. Так к мобильному пункту, стоявшему на набережной Дивногорска, пришла фельдшер воинской части, расположенной в городе. Она не только сдала тест сама, но и предложила членам экспедиции приехать в часть. Как итог – более 60 человек узнали свой ВИЧ-статус, не покидая места службы.

Главврач КГАУЗ «Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД» Сергей Скударнов отметил, что акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Красноярском крае воспринимается как дополнительный стимул активизировать население:

- Это мероприятие прививает людям знание, навык быть здоровым, тестироваться вовремя – чтобы это стало таким же привычным и обязательным для человека, как мыть руки и чистить зубы. Если делать вид, что ВИЧ не существует, само заболевание не исчезнет, а риски заразиться неизлечимой болезнью при легкомысленном отношении и отсутствии знаний возрастают значительно. Не нужно бояться - нужно знать, чтобы принимать верные решения!

Республика Хакасия: Ранняя диагностика – залог полноценной жизни

Хакасия – один из самых крупных регионов не только Сибири, но и всей России. На территории республики расположены около 5000 крупных и мелких озер, которые традиционно привлекают как жителей Хакасии, так и туристов из соседних регионов. Кроме того, в регионе много вахтовиков, что создает определенные трудности при диагностике различных заболеваний, в том числе и ВИЧ.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия Елена Шалгинова отметила, что в регионе проводится большая организационная лечебно-диагностическая и комплексная профилактическая работа для сдерживания темпов распространения ВИЧ-инфекции. И ее результатом является увеличение охвата профилактического обследования на ВИЧ-инфекцию.

Все эксперты отмечали важность акции Минздрава России для Хакасии. Главврач ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» Николай Конгаров сказал, что за время Всероссийской акции, которая проходила в республике впервые, проделана большая работа, в том числе и информационная:

- Информационная кампания, которая доводит до каждого жителя Хакасии информацию о том, что такое ВИЧ-инфекция, как можно себя защитить и зачем нужно обследоваться, дает свои результаты и работает на предотвращение распространения ВИЧ-инфекции.

Жители Хакасии живо откликнулись на акцию, приходили на тестирование к мобильным пунктам и тепло благодарили за заботу об их здоровье.

Кемеровская область: в акции приняли участие в два раза больше людей, чем в прошлом году

В прошлом году акция Минздрава России уже приезжала в Кемерово на несколько дней - специализированный вагон, где можно было пройти тестирование на ВИЧ, останавливался на вокзале столицы Кузбасса. И поэтому жители области уже знают: пройти тест на ВИЧ можно быстро, анонимно и бесплатно. Врачи отмечают, что люди становятся более информированными, больше доверяют врачам, задумываются о своем здоровье. В этом году тестирование в мобильных пунктах прошло в два раза больше человек, чем в прошлом году.

Региональные власти уверены: если акции будут носить ежегодный характер, то привлечь внимание людей к проблеме ВИЧ будет проще.

- Учитывая динамику, которая выросла с прошлого года в два раза, а также всестороннее информационное освещение мероприятия, уверена, что при ежегодном проведении этой акции количество жителей Кузбасса, принимающих участие в экспресс-тестировании, возрастет многократно, - отметила замначальника департамента охраны здоровья населения Правительства Кемеровской области Елена Зеленина.

Традиционную активность проявляют и трудовые коллективы Кузбасса. Так заместитель главного врача по гигиене труда медико-санитарной части АО «СУЭК-Кузбасс» Елена Ладик отметила, что компания имеет большой опыт и положительные отзывы со стороны сотрудников и готовы и в дальнейшем проводить мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, оказывая содействие заинтересованным сторонам в этом нелегком труде.

Томская область: вырастить здоровое поколение без профилактики невозможно

С каждым годом профилактические акции приносят свои плоды - несмотря на то, что жители Томской области довольно настороженно относятся к врачам и ВИЧ-инфекции в целом, мобильные пункты тестирования с брендом акции привлекали внимание, и люди охотно сдавали бесплатный анонимный тест.

- Проведение акций, подобных «Тест на ВИЧ: Экспедиция», позволяет обратить внимание населения на эту проблему, предоставить больше информации о ВИЧ-инфекции, о способах передачи и профилактике этого заболевания, ведь вырастить здоровое поколение без профилактики просто невозможно, - выразила общее мнение и.о. главврача ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» Марина Добкина.

Новосибирская область: «Акция – это профилактика страхов и предубеждений»

Новосибирская область входит в десятку регионов с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции. Но, благодаря объединению усилий различных ведомств, как регионального, так и федерального масштаба, активному участию региона в мероприятиях по своевременной диагностике и профилактике ВИЧ-инфекции, распространение инфекции удается контролировать. Проведение мероприятий Всероссийского масштаба, таких как акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», позволяет увеличить охват тестируемых, убрать страх и предубеждение перед обследованием, уверена и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Участники акции отметили, что у людей постепенно меняется отношение к заболеванию. Например, раньше предложение провести тестирование в ночном клубе встречалось с непониманием – «ну как же, тут люди пришли повеселиться, отдохнуть». Сейчас уже можно наблюдать противоположную реакцию - в Новосибирске представители ночного клуба говорили спасибо организаторам и приглашали своих посетителей в припаркованный рядом с развлекательным заведением автомобиль Минздрава.

Омская область: тестируй и лечи

В прошлом году вагон акции Минздрава России «Тест на ВИЧ» уже останавливался на вокзале Омска. В этом году мобильные пункты тестирования побывали и в других населенных пунктах – Калачинске, Исилькуле и Кормиловке.

За последние несколько лет в Омской области значительно изменилась структура впервые выявленных ВИЧ-инфицированных – значительно уменьшилась доля молодых людей от 15 до 19 лет, снизилось число ВИЧ-инфицированных наркозависимых. Руководитель управления Роспотребнадзора по Омской области, главный государственный санитарный врач по Омской области Александр Крига считает, что такие хорошие показатели – это результат активной информационной профилактической и надзорной работы, в том числе и во время проведения Всероссийских акций.

Главный врач БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Ольга Назарова отметила, что в прошлом году на территории области было протестировано более 700 человек. В этом году количество протестированных увеличилось в два раза: более полутора тысяч человек узнали свой ВИЧ-статус. Наш лозунг – «Тестируй и лечи». Чем быстрее человек узнает свой ВИЧ-статус, тем быстрее он встанет на диспансерный учет, и мы предоставим ему антиретровирусную терапию».

ПОДВОДЯ ИТОГИ

6,5 недель автоколонна акции Минздрава России следовала через Сибирский Федеральный округ. Пройдено 21 769 километров. ВИЧ-статус узнали 12 746 человек. В акции приняли участие жители 36 населенных пунктов и сотрудники 10 ведущих предприятий округа.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.