Строителей Крымского моста наградят медалями

СЕГОДНЯ 19:13 2018-08-21T19:19:11+03:00

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Владимир Путин во вторник подписал распоряжение об учреждении памятной медали "За строительство Крымского моста". Она будет вручаться и россиянам, и иностранцам, внесшим значительный вклад в строительство моста через Керченский пролив. Причем не только тем, кто забивал сваи или укладывал асфальт, но и тем, кто занимался инженерными изысканиями, проектированием или помог стройке века чем-то иным.

Медаль "За строительство Крымского моста"

Также президент подписал указ о награждении целого ряда деятелей культуры госнаградами и почетными званиями. Актер и режиссер Федор Бондарчук удостоен ордена Александра Невского, актер Александр Семчев - ордена Дружбы, режиссер Валерий Тодоровский и актер Николай Фоменко - медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, Гоше Куценко - II степени.

Актеры "Квартет И" Леонид Барац и Ростивлаву Хаиту, актерам Станиславу Дужникову, Дмитрию Дюжеву, Андрею Мерзликину, Дарье Мороз и Светлане Ходченковой - звание "Заслуженный артист России".