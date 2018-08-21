Венесуэльскому боливару отрезали пять нулей. Ему это не помогло

СЕГОДНЯ 20:05 2018-08-21T20:11:44+03:00

В самой богатой в мире стране по запасам нефти пытаются совладать с гиперинфляцией с помощью деноминации, но курс валюты только за минувшие сутки рухнул в два раза

Изменить размер текста: A A

Началось все в понедельник, который власти Венесуэлы объявили выходным днем. В честь начала экономических реформ. В республике была проведена деноминация - национальная валюта за ночь превратилась из просто «боливара» в «суверенный», потеряв 5 нулей. При этом в ближайшее время оба варианта денег будут одновременно в ходу. Старые банкноты постепенно изымут из обращения. Со вчерашнего дня по всей стране уже начали ходит новые купюры (достоинством от 2 до 500 суверенных боливаров).

Вот только пользуются «наличкой» далеко не все. Это опасно, ведь «живые» деньги всегда привлекают грабителей (а Венесуэлла - самая опасная страна в Латинской Америке). К тому же достаточного количества банкнот можно просто не найти. При ужасающих темпах инфляции производство купюр оказалось дороже их номинальной стоимости — отсюда и дефицит бумажных денег.

Как долго продержится «суверенный боливар» - пока сказать сложно. Кроме деноминации венесуэльские власти увеличили налоги - НДС c 12% до 16%, а также стоимость нацвалюты приравнивали к стой, что на «черном рынке». Вот только эффективность этих мер вызывает существенные вопросы. При острой нехватке валютных поступлений в бюджет (все, что страна зарабатывает на продаже нефти тут же тратится на раздутые социальные выплаты) правительство вряд ли будет распродавать населению прпасенные доллары. Значит «черный курс» продолжит расти. Что и случилось. На второй день жизни «суверенного боливара» на «черном рынке» его стоимость обвалилась фактически вдвое. Если до деноминации 1 доллар стоил 6 миллионов боливаров (или же 60 «суверенных»), то во вторник «менялы» давали за него уже 120. Перспективы укрощения инфляции пока весьма туманны. Поговаривают, что к концу года она может достичь чуть ли не одного миллиона процентов. При этом власти, похоже, не намерены отказываться от излюбленной практики — регулярного повышения зарплаты бюджетников в стране. Что, по мнению многих экономистов, эту самую инфляцию как раз и подстегивает. С сентября размер минимальной оплаты труда вырастет в 60 раз — с нынешних 30 новых боливаров до 1800. Очевидно, что роста цен не избежать. На очереди еще реформы - в том числе случится и повышение цен на бензин (сейчас она датируется и в переводе на рубли литр стоит несколько копеек). Но больше бюджет страны таких дотаций не тянет.

А пока, наученные годами провальных экономических экспериментов своего руководства, венесуэльцы заранее решили запастись продуктами — в выходные перед деноминацией в магазинах выстроились длинные очереди.

Как устроена непростая жизнь венесуэльцем - очень хорошо проиллюстрировал фотограф агенства «Рейтерс». Он снял разные популярные продукты из потребительской корзины местных жителей, разложив рядом нужное для их покупки число стопок старых боливаров. Так тушка курицы запечатлена на фоне 14 миллионов боливаров. Масштаб кризиса впечатляет...