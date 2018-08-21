Совет директоров «Роснефти»: На выплату дивидендов акционерам за первое полугодие направим половину чистой прибыли компании

СЕГОДНЯ 21:33 2018-08-21T22:11:40+03:00

Именно Общее собрание будет решать, когда и в каком размере выплачивать дивиденды за первое полугодие.

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Совет директоров нефтяной компании «Роснефть» вынес рекомендации по размерам дивидендов для акционеров за первое полугодие. Решено было направить на эти цели 50 процентов чистой прибыли компании по МСФО — то есть 14 рублей 58 копеек на каждую акцию.

- Во втором квартале прибыль компании оказалась выше самых смелых прогнозов, увеличившись в три раза, - отмечает старший аналитик БКС Сергей Суверов. - Частично это можно объяснить хорошей конъюнктурой, в частности, ростом цен на нефть. Но очевидно также, что «Роснефть» научилась извлекать синергию от уже купленных активов, в частности, от «Башнефти». Кроме того, компания демонстрирует хороший контроль над издержками.

Очное заседание Совета директоров «Роснефти» прошло 21 августа в Москве. На нем прорабатывали вопросы, связанные с созывом и проведением внеочередного Общего собрания акционеров. Оно намечено на 28 сентября.

Именно Общее собрание будет решать, когда и в каком размере выплачивать дивиденды за первое полугодие. Но Совет директоров вносит свои предложения. Предполагается, что по итогам первой половины 2018 года на выплату дивидендов акционерам направят 154,5 миллиардов рублей.

- Совет директоров также утвердил форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» и принял решения по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением, - сообщили в компании.

Напомним, в прошлом году руководство компании приняло решение повысить коэффициент дивидендных выплат до 50 процентов от чистой прибыли по МСФО. При этом сами выплаты было решено проводить дважды в год.

- С учетом очень сильной отчетности получается высокая цифра по дивидендам. Сумма выплат акционерам за первое полугодие сопоставим с чистой прибылью «Роснефти» за весь 2017-й. Это делает акции компании интересным инструментом с точки зрения получения дивидендной доходности, - считает старший аналитик «Атон» Александр Корнилов.