Совет директоров «Роснефти»: На выплату дивидендов акционерам за первое полугодие направим половину чистой прибыли компании
Совет директоров нефтяной компании «Роснефть» вынес рекомендации по размерам дивидендов для акционеров за первое полугодие. Решено было направить на эти цели 50 процентов чистой прибыли компании по МСФО — то есть 14 рублей 58 копеек на каждую акцию.
- Во втором квартале прибыль компании оказалась выше самых смелых прогнозов, увеличившись в три раза, - отмечает старший аналитик БКС Сергей Суверов. - Частично это можно объяснить хорошей конъюнктурой, в частности, ростом цен на нефть. Но очевидно также, что «Роснефть» научилась извлекать синергию от уже купленных активов, в частности, от «Башнефти». Кроме того, компания демонстрирует хороший контроль над издержками.
Очное заседание Совета директоров «Роснефти» прошло 21 августа в Москве. На нем прорабатывали вопросы, связанные с созывом и проведением внеочередного Общего собрания акционеров. Оно намечено на 28 сентября.
Именно Общее собрание будет решать, когда и в каком размере выплачивать дивиденды за первое полугодие. Но Совет директоров вносит свои предложения. Предполагается, что по итогам первой половины 2018 года на выплату дивидендов акционерам направят 154,5 миллиардов рублей.
- Совет директоров также утвердил форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» и принял решения по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением, - сообщили в компании.
Напомним, в прошлом году руководство компании приняло решение повысить коэффициент дивидендных выплат до 50 процентов от чистой прибыли по МСФО. При этом сами выплаты было решено проводить дважды в год.
- С учетом очень сильной отчетности получается высокая цифра по дивидендам. Сумма выплат акционерам за первое полугодие сопоставим с чистой прибылью «Роснефти» за весь 2017-й. Это делает акции компании интересным инструментом с точки зрения получения дивидендной доходности, - считает старший аналитик «Атон» Александр Корнилов.