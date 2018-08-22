МВД разрешили платить информаторам — до 10 миллионов рублей за помощь. Призыв к доносу или бдительности?
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- Полиция начнет платить информаторам за помощь в раскрытии преступлений. Вот что сказано в постановлении о размерах вознаграждения для информаторов:
- До 500 тысяч рублей - по решению руководителя территориального органа МВД России или его заместителя
- До 3 миллионов рублей - по решению заместителя министра
- Свыше 3 миллионов рублей - по решению министра.
Всё зависит от важности информации, которую предоставил следствию гражданин, для задержания преступника или раскрытия преступления, вызвавшего большой общественный резонанс, — утверждают в МВД РФ.
Компетентные источники утуверждают, что Этот приказ оперативники ждали давно. Раньше нормативные документы МВД не предусматривали поощрения деньгами людей, которые что-то видели, что-то знают и могут реально помочь в раскрытии преступления.
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МВД разрешили платить информаторам — до 10 миллионов рублей за помощь. Призыв к доносу или бдительности?