МВД разрешили платить информаторам — до 10 миллионов рублей за помощь. Призыв к доносу или бдительности?

СЕГОДНЯ 07:05 2018-08-22T12:47:11+03:00

Вероника Борисенкова и Сергей Краснов обсуждают самые важные утренние темы в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

Вероника Борисенкова и Сергей Краснов обсуждают это с экспертами и слушателями в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Полиция начнет платить информаторам за помощь в раскрытии преступлений. Вот что сказано в постановлении о размерах вознаграждения для информаторов:

- До 500 тысяч рублей - по решению руководителя территориального органа МВД России или его заместителя

- До 3 миллионов рублей - по решению заместителя министра

- Свыше 3 миллионов рублей - по решению министра.

Всё зависит от важности информации, которую предоставил следствию гражданин, для задержания преступника или раскрытия преступления, вызвавшего большой общественный резонанс, — утверждают в МВД РФ.

Компетентные источники утуверждают, что Этот приказ оперативники ждали давно. Раньше нормативные документы МВД не предусматривали поощрения деньгами людей, которые что-то видели, что-то знают и могут реально помочь в раскрытии преступления.

- Ученые объяснили, почему на Земле установилась дождливая и жаркая погода.

- На Кубани число отелей по системе "все включено" увеличилось на 43%.

- Дави на газ. Volkswagen отзовет 700 тысяч автомобилей из-за угрозы возгорания. Власти Москвы предлагают штрафовать водителей карпулинга и блокировать агрегаторы. Кулаки и мощь: как изменится «УАЗ Патриот».

- Давайте обсудим. 1 сентября на пороге. Как собрать в школу ребёнка и разориться.

- Обзор прессы.

- Экспедиция КП "Вниз по матушке, по Волге".

- Определены самые популярные у туристов малые города России.

- Более 2 млн машин проехало по Крымскому мосту с момента его открытия.

- Коридоры власти.