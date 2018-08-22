2018-08-22T12:47:11+03:00
ПодЗарядка

МВД разрешили платить информаторам — до 10 миллионов рублей за помощь. Призыв к доносу или бдительности?

Вероника Борисенкова и Сергей Краснов обсуждают это с экспертами и слушателями в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»
Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ
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Вероника Борисенкова и Сергей Краснов обсуждают самые важные утренние темы в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»Вероника Борисенкова и Сергей Краснов обсуждают самые важные утренние темы в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:

- Полиция начнет платить информаторам за помощь в раскрытии преступлений. Вот что сказано в постановлении о размерах вознаграждения для информаторов:

- До 500 тысяч рублей - по решению руководителя территориального органа МВД России или его заместителя

- До 3 миллионов рублей - по решению заместителя министра

- Свыше 3 миллионов рублей - по решению министра.

Всё зависит от важности информации, которую предоставил следствию гражданин, для задержания преступника или раскрытия преступления, вызвавшего большой общественный резонанс, — утверждают в МВД РФ.

Компетентные источники утуверждают, что Этот приказ оперативники ждали давно. Раньше нормативные документы МВД не предусматривали поощрения деньгами людей, которые что-то видели, что-то знают и могут реально помочь в раскрытии преступления.

- Ученые объяснили, почему на Земле установилась дождливая и жаркая погода.

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- Давайте обсудим. 1 сентября на пороге. Как собрать в школу ребёнка и разориться.

- Обзор прессы.

- Экспедиция КП "Вниз по матушке, по Волге".

- Определены самые популярные у туристов малые города России.

- Более 2 млн машин проехало по Крымскому мосту с момента его открытия.

- Коридоры власти.

МВД разрешили платить информаторам — до 10 миллионов рублей за помощь. Призыв к доносу или бдительности?

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