2018-08-22T17:36:58+03:00
Бизнес и немного личного

Почти 3 тысячи туроператоров ушли с российского рынка в 2018 году. Стоит ли уже волноваться?

Обсуждаем также, что интересного предложили вчера на дебатах по пенсионной реформе в Госдуме и почему деньги, выделенные на бизнес, чиновники тратят на отбеливание своих улыбок
Евгений БЕЛЯКОВ
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Почти 3 тысячи туроператоров ушли с российского рынка в 2018 году. Стоит ли уже волноваться?Почти 3 тысячи туроператоров ушли с российского рынка в 2018 году. Стоит ли уже волноваться?
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Главные темы:

- Дебаты в Госдуме: Пенсия должна быть 60-70% от зарплаты.

- Дарёному коню - в зубы! Почему деньги, выделенные на бизнес, чиновники тратят на отбеливание своих улыбок?

- Почти 3 тысячи туроператоров ушли с российского рынка в 2018 году. Стоит ли уже волноваться?

Почти 3 тысячи туроператоров ушли с российского рынка в 2018 году. Стоит ли уже волноваться?

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