Почти 3 тысячи туроператоров ушли с российского рынка в 2018 году. Стоит ли уже волноваться?
Обсуждаем также, что интересного предложили вчера на дебатах по пенсионной реформе в Госдуме и почему деньги, выделенные на бизнес, чиновники тратят на отбеливание своих улыбок
Почти 3 тысячи туроператоров ушли с российского рынка в 2018 году. Стоит ли уже волноваться?
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Главные темы:
- Дебаты в Госдуме: Пенсия должна быть 60-70% от зарплаты.
- Дарёному коню - в зубы! Почему деньги, выделенные на бизнес, чиновники тратят на отбеливание своих улыбок?
- Почти 3 тысячи туроператоров ушли с российского рынка в 2018 году. Стоит ли уже волноваться?
Почти 3 тысячи туроператоров ушли с российского рынка в 2018 году. Стоит ли уже волноваться?
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