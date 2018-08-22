Быль про пыль
А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.
В 12 граммах пыли содержится 42 тысячи пылевых клещей, которые являются сильнейшими аллергенами.
У людей, страдающих аллергией на пыль, при контакте с ней начинают чесаться руки, лицо, слезятся глаза. Может дойти и до удушья. От аллергии отекают стенки сосудов, просвет бронхов из-за этого сужается, и кислород с трудом проходит в легкие.
Кроме того, недавние международные исследования показали: дышать пылью крайне вредно для беременных! Выяснилось, это может оказать негативное влияние на формирование мозга и щитовидной железы и ее функций у будущего ребенка. Поэтому бороться с пылью нужно беспощадно, но аккуратно.
- Больше всего клещей живет в постели и постельном белье. Отмершие частички кожи, пот - прекрасная среда для их размножения.
В двуспальной кровати вместе с супругами прекрасно располагаются 300 - 400 миллионов невидимых глазу «сожителей».
- Так же много клещей в многолетних домашних библиотеках - есть даже отдельные виды клещей-интеллектуалов, которые предпочитают именно книжную пыль.
- Бытовая пыль содержит в 3 - 4 раза меньше клещей, но это тоже немало.
ЗНАЙ
Правила антиаллергенной уборки
- Делать это нужно регулярно.
- Уборка обязательно должна быть влажной, чтобы пыль не поднималась в воздух. Протираем поверхности влажной тряпкой, а не обмахиваем пипидастром. Ковры чистим пылесосом с водным фильтром. Полы не подметаем, а пылесосим и моем.
- В постели обязательно используйте гипоаллергенный наматрасник, который не пропускает клещей из матраса в белье и обратно тоже. Матрас желательно регулярно обрабатывать парогенератором.
- Постельное белье меняйте раз в неделю. Подушки, одеяла замените на те, что с гипоаллергенным наполнителем. Стирайте их раз в месяц, как и белье, на температуре 60 градусов (именно при такой клещи гибнут). Зимой вместо этого можно использовать вымораживание на лоджии в течение нескольких часов.
- Контролируйте влажность воздуха в комнатах, и если требуется (а зимой обязательно), используйте увлажнитель - если в квартире слишком сухо, в ней обязательно очень пыльно.
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