Быль про пыль

СЕГОДНЯ 01:11 2018-08-22T00:53:18+03:00

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво

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А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

В 12 граммах пыли содержится 42 тысячи пылевых клещей, которые являются сильнейшими аллергенами.

У людей, страдающих аллергией на пыль, при контакте с ней начинают чесаться руки, лицо, слезятся глаза. Может дойти и до удушья. От аллергии отекают стенки сосудов, просвет бронхов из-за этого сужается, и кислород с трудом проходит в легкие.

Кроме того, недавние международные исследования показали: дышать пылью крайне вредно для беременных! Выяснилось, это может оказать негативное влияние на формирование мозга и щитовидной железы и ее функций у будущего ребенка. Поэтому бороться с пылью нужно беспощадно, но аккуратно.

- Больше всего клещей живет в постели и постельном белье. Отмершие частички кожи, пот - прекрасная среда для их размножения.

В двуспальной кровати вместе с супругами прекрасно располагаются 300 - 400 миллионов невидимых глазу «сожителей».

- Так же много клещей в многолетних домашних библиотеках - есть даже отдельные виды клещей-интеллектуалов, которые предпочитают именно книжную пыль.

- Бытовая пыль содержит в 3 - 4 раза меньше клещей, но это тоже немало.

ЗНАЙ

Правила антиаллергенной уборки

- Делать это нужно регулярно.

- Уборка обязательно должна быть влажной, чтобы пыль не поднималась в воздух. Протираем поверхности влажной тряпкой, а не обмахиваем пипидастром. Ковры чистим пылесосом с водным фильтром. Полы не подметаем, а пылесосим и моем.

- В постели обязательно используйте гипоаллергенный наматрасник, который не пропускает клещей из матраса в белье и обратно тоже. Матрас желательно регулярно обрабатывать парогенератором.

- Постельное белье меняйте раз в неделю. Подушки, одеяла замените на те, что с гипоаллергенным наполнителем. Стирайте их раз в месяц, как и белье, на температуре 60 градусов (именно при такой клещи гибнут). Зимой вместо этого можно использовать вымораживание на лоджии в течение нескольких часов.

- Контролируйте влажность воздуха в комнатах, и если требуется (а зимой обязательно), используйте увлажнитель - если в квартире слишком сухо, в ней обязательно очень пыльно.

Смотрите «Жить здорово!» по будням в 10.55, Первый.