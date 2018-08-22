Сиротские гетто

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-22T01:04:18+03:00

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Питерские друзья рассказали историю: чиновники заселили два 22-этажных дома выпускниками детских домов. Полностью, от первого этажа до последнего. Меня поначалу новость порадовала. Как минимум тем фактом, что государство выполняет роль обеспеченного отца по отношению к этим обездоленным детям.

ХАЛЯВА, СЭР!

«18 лет есть? На тебе жилье» - так ведь и должно быть, а лучше бы не только для сирот, но и вообще всем нуждающимся. Халява, сэр!» - размечтался я.

Но просмотр комментариев к новостям про «сиротские дома» быстро остудил мой пыл. - Караул! Гетто! Страшно жить рядом! - гневались петербуржцы.

Я вдруг вспомнил, как мы всем своим 11-м классом заселились в один корпус на турбазе и чуть не спалили ее ко всем чертям.

«Да, идейка, пожалуй, так себе», - переменил я свое мнение на 180 градусов.

«Но с другой стороны - они же уже взрослые люди. Сколько можно нянчиться», - окончательно запутался я и решил своими глазами увидеть эту странную коммуну.

ЦВЕТНЫЕ ОКРАИНЫ ПЕТЕРБУРГА

- Ищете гетто? Вам квартал направо, - небрежно махнул рукой слегка помятый интеллигент типично питерского вида, распивающий, несмотря на ранний час, алкогольный коктейль.

В цветной дом я попал без проблем: домофон там просто оказался сломан. А вот найти того, кто захотел бы рассказать о своем бедовом быте, оказалось непросто. Мой контакт, которым я заручился заранее, - бывший детдомовец Саша Цыган сперва попросил меня положить ему денег на телефон, а потом равнодушно сообщил в трубку, что говорить с журналистом не имеет никакого желания.

А единственным человеком, кого я встретил в подъезде, на всех 22 этажах здания, оказалась светловолосая нервная девушка.

- Вы здесь живете? - спросил я ее.

- Слава богу, нет, - моя собеседница с опаской рассмеялась и быстро побежала вниз по лестнице.

Я остановился на балкончике 18-го этажа и, извините, закурил.

- Вы бы тут поосторожнее. Тут вообще-то и из окна выкинуть могут, - заболтливо произнес кто-то сверху.

ГРУППА КРОВИ НА СТЕНЕ

Володе - 19. После детдома на энтузиазме он несколько месяцев работал и даже нашел себе девушку, но потом с ними расстался. Сначала с девушкой, потом с работой.

- Вы не пугайтесь, у меня собаки, - с участием говорит мой новый приятель, запуская незнакомца (то есть меня) в свою однушку.

Помимо дворняги Герды, которой это жилище обязано совершенно невытравляемым запахом, в квартире обнаруживается друг Володи. Он молча смотрит телевизор (в его случае - точно зомбоящик). На стенах - фото из детдомовского Володиного детства. Если бы не запах, квартиру можно было бы даже назвать уютной. По закону Володя должен тут прожить не менее 5 лет.

- А то б я давно квартиру-то сдал и переехал в общагу, - ухмыляется он. - Мы привыкли везде жить как... в детдоме.

Но в детдоме есть хотя бы воспитатели. А тут даже соседи - такие же, как ты сам, лоботрясы. Просто круглосуточный праздник непослушания.

Жильцы соседних домов любят рассказывать страшную историю про перестрелку из травматов во дворе сиротской высотки. О том, что пьяные драки здесь привычное дело, можно судить по косвенным признакам - следах крови на стенах и разбитых зеркалах в лифтах.

- Раньше разбитые стекла постоянно меняли на новые, но потом поняли, что бесполезно. Все равно ведь выбьют, - говорит мне Ирина. Она не детдомовская, просто неосмотрительная - сняла здесь квартиру, не разведав обстановку. Сначала ужасалась местным нравам, потом привыкла. Зато цена за аренду заметно ниже рыночной.

Понятно - почему.

ЗЛОЙ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

У магазина кучковались полицейские. Продавщица будничным тоном рассказывала, что у нее стащили сегодня. Было видно, что делает она это не в первый раз.

- Как вам райончик? - пытаюсь завязать беседу со старлеем.

- Отличный! - язвительно отвечает он. - Запрещенных флагов не вывешивают, гадости в интернете не пишут. О чем еще можно мечтать?

- А окна выбитые?

- Да ветер это все. Ветрено тут, - страж порядка добавляет сарказма еще на полтона.

В этой однушке с Володей живут его приятель и две собаки. Квартира бывшего детдомовца больше похожа то ли на общагу, то ли на казарму. 1. Ободранные стены. 2. Почти каждый предмет тут обшарпан или сломан. 3. Пачка макарон хранится рядом с бытовой химией -Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЧЕРТОВО КОЛЕСО СИРОТСКОЙ ЖИЗНИ

Такие гетто-хаусы есть не только в Петербурге, а во многих городах нашей необъятной. Более того, многие из этих многоэтажек даже строятся специально с расчетом на заселение сирот. Строителям хорошо: государство - самый надежный покупатель, а на отделку и благоустройство надо тратиться по минимуму. Чиновникам хорошо тоже - как-никак выполняют поручение президента.

Как-то во время нашего путешествия на электричках по стране мы с Володей Ворсобиным в одном маленьком городке под Новосибирском натурально сняли угол в детском доме, по причине отсутствия гостиниц в этом месте.

Одна из работниц этого учреждения тогда описала нам замкнутый круг сиротской жизни.

- Сперва детдом. Выпускаются из него и заводят детей. Потом садятся в тюрьму, а детей отправляют в детдом, - горько вздохнула женщина.

Многоэтажные сиротские дома добавляют в эту схему разве что дополнительный этап. Детдом - гетто - тюрьма - детдом. Того ли мы хотим? Государство, одумайся!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юлия КУРЧАНОВА, психолог благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»:

Плохая привычка - «государство все даст»

- По возможности таким детям нужно выдавать жилье, максимально рассредоточенное по городу, но в крупных городах детям-сиротам выдают квартиры где-то на выселках. Это значительно дешевле.

Да и с самой идеей выдачи жилья не все так однозначно. Ребята часто получают на руки большие суммы денег разными способами. Например, пособие по безработице у них выше, чем у обычных граждан. Еще разные выплаты, компенсации. Суммы неадекватные. Ощущение, что государство все даст, появляется еще в детдоме. Это отучает ребят зарабатывать деньги своим трудом.

Даже проживание не в самой благополучной семье гораздо лучше для ребенка, чем в хорошем интернате.