«Браслет» в конце тоннеля

СЕГОДНЯ 01:14 2018-08-22T01:16:21+03:00

Изменить размер текста: A A

ЗА

У них почти получилось

Сергей ЕФИМОВ

Большим каналам сейчас приходится сложно: аудитория хоть и скукоживается, но все еще очень обширна и, увы, неоднородна. Поди разбери, какое кино надо снимать, чтобы удержать у экранов сколько-нибудь приличное количество зрителей. С мелодрамами или детективами проще: снял три сезона «Ищейки» и горя не знай. Поэтому каждая попытка наших продюсеров снять что-то нестандартное как минимум вызывает уважение.

У русского ремейка «Красных браслетов» было все, чтобы стать сенсацией - яркая исходная история, блестящий актерский состав и режиссер Наталья Мещанинова, сделавшая себе имя в авторском кино еще и как сценарист.

Играть полутонами и оттенками смыслов, заставлять зрителя соучаствовать с первых секунд ей как... Ну, в общем, не составляет труда.

Интеллигентные кинокритики, обычно игнорирующие сериалы, в восторге. Им вторят волонтеры, работающие с тяжелобольными детьми: мол, наконец-то сняли кино не про мерзости наших больниц, а про солнце и свет в душах людей. Что все увидели, как это должно быть: сердечные врачи, море за окном, дорогие медикаменты в наличии - и теперь это непременно воплотится в жизнь.

Проблема в том, что в пол-двенадцатого ночи зрителей сильно меньше, чем после программы «Время», когда показывают то, во что продюсеры верят. «Красные браслеты» не стали громким событием, потому что сериал старательно адаптировали и убили почти все живое, что было в бодром испанском оригинале. Это было веселое кино, а у наших получилось медленно и занудно. В сериале все красиво и правильно, но смотреть его - труд, а на ТВ так нельзя. Ну а что вы хотели? Нельзя вот так сразу вырваться из вязкого болота привычной телепошлости.

Но ведь надо когда-то начинать.

ПРОТИВ

Циники в клинике

Артем ГУСЯТИНСКИЙ

Сериал о смертельно больных детях - идеальное прикрытие, надежная страховка от любых критических нападок. Попробуй только вякни что-нибудь про «скучно, вяло и фальшиво» - тут же получишь по башке и сам в больницу загремишь. Ты что, мол, гад, на святое покусился?!

Получив эту своеобразную индульгенцию, можно нагнать такого пафоса и пролить столько слез, что самая разухабистая мексиканская мыльная опера покажется на этом фоне ситкомом. Все, от актеров до композиторов, будут отчаянно плюсовать, корчить трагические гримасы и смаковать драматические ноты, не боясь быть поднятыми на смех. Даже Евгений Цыганов, играющий отца одного из больных детей, получил шанс снять наконец маску немногословного циника и выдать с экрана страдания чуть ли не гамлетовского масштаба.

Интересно, что вся эта затея - вовсе не результат душевного порыва некоего совестливого продюсера, которому надоело тратить миллионы на телеерунду и захотелось рассказать о чем-то важном. Нет, это всего лишь адаптация нашумевшего испанского сериала. А что есть адаптация? Попытка сделать кассу на проверенной теме! Выходит, российские «Красные браслеты» - это вовсе не «души прекрасные порывы», а очередной коммерческий проект, не вполне удачный, но вполне циничный. Ну а как иначе на нашем ТВ? Не случайно ведь циники у Евгения Цыганова получаются куда убедительнее, чем Гамлеты.

«Красные браслеты». Среда - четверг, 23.35 (финальные серии), Первый.