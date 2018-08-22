На вершине Эльбруса установлен флаг МВД России

СЕГОДНЯ 13:38 2018-08-22T14:27:16+03:00

Полицейские покорили Эльбрус и установили флаг МВД России на его вершине. ФОТО мвд.рф

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На высочайшей точке Европы - горе Эльбрус в Кабардино-Балкарской Республике появился флаг МВД России. Сотрудники полиции не только поднялись на высочайшие вершины России и Европы – Эльбрус, но и прислали оттуда завораживающие видеокадры и фотографии.

"Несмотря на то, что далеко не все участники группы обладали опытом покорения горных вершин, сила духа, выносливость, полицейская закалка, характер позволили им пройти весь маршрут и достичь намеченной цели. Восхождение полицейские посвятили 300-летию российской полиции – исторической дате в летописи современных правоохранительных органов", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За маршрутом полицейских наблюдали тысячи коллег.

"Они поднялись к водопадам в поселке Терскол на высоте 2650 метров, откуда, преодолевая поэтапно высоты, взошли на гору Чегет. Далее мимо озера Донгуз Орун-Кель, водопада Девичьи косы, ущелья Адыл-Су. На высоте 3500 метров офицеры возложили цветы к памятнику кавалеристам 214-го полка, преградившим в годы Великой Отечественной войны путь фашистской дивизии "Эдельвейс", и почтили память погибших воинов минутой молчания. Закончилась подготовка у скал Пастухова – на высоте 4650 метров.

Финальный этап восхождения стартовал ночью, и с рассветом государственный флаг России и флаг МВД России развевались на высокогорном ветру западной вершины Эльбруса.

Затем часть группы под руководством заместителя начальника Договорно-правового департамента МВД России генерал-майора внутренней службы Ивана Иванова взошла на восточную вершину Эльбруса, водрузив флаги на высоте 5621 метр и выполнив почетный среди альпинистов "Крест", - сообщила подробности Ирина Волк.

К слову, все участники экспедиции выполнили спортивный разряд по альпинизму. Как стало известно "КП", среди них были представители центрального аппарата МВД России, БКБОП, Объединенной редакции МВД России, а также сотрудники Управления по работе с личным составом, пресс-службы и медицинской части МВД по Республике Кабардино-Балкария.