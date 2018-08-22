Уильямс и Шарапова живут за счет спонсоров

СЕГОДНЯ 13:45 2018-08-22T13:47:35+03:00

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Накануне старта самого дорогого теннисного турнира US Open журнал «Форбс» выпустил рейтинг заработков спортсменок. В первой десятке сразу восемь теннисисток.

Первое место в нем третий год занимает Серена Уильямс, которая вернулась на корт после рождения ребенка. Сейчас она занимает только 26-е место в рейтинге, а основной доход ей приносят спонсоры, которых у американки более десятка.

А вот Мария Шарапова, возглавлявшая этот список 10 лет подряд, после дисквалификации за мельдоний, потеряла свои позиции. Сейчас россиянка находится только на пятом месте в рейтинге заработков и ей тоже львиную долю дохода приносят рекламные контракты. При этом обе главные звезды значительно опережают первую ракетку мира Симону Халеп, которую спонсоры практически не замечают.

ТОП-10

Самые востребованные cпортсменки

(Заработки за прошлый год)

1 Серена Уильямс (теннис, США) - $18,1 млн (0,062* - 18,1**)

2 Каролин Возняцки (теннис, Дания) - $13 млн (7 - 6)

3 Слоан Стивенс (теннис, США) - $11,2 млн (5,7 - 5,5)

4 Гарбине Мугуруза (теннис, Испания) - $11 млн (5,5 - 5,5)

5 Мария Шараповой (теннис, Россия) - $10,5 млн (1 - 9,5)

6 Винус Уильямс (теннис, США) - $10,2 млн.(4,2 - 6)

7 Пусариа Синдху (бадминтон, Индия) - $8,5 млн (0,5 - 8)

8 Симона Халеп (теннис, Румыния) - $ 7,7 млн (6,2 - 1,5)

9 Даника Патрик (автогонки, США) - $7,5 млн. (3 - 4,5)

10 Анжелика Кербер (теннис, Германия)- $ 7 млн (3 - 4)

* - призовые

** - спонсорские контракты

КСТАТИ

Призовой фонд US Open, который в этом году отмечает свое 50-летие, ставит новые денежные рекорды. Суммарный призовой фонд турнира составит $53 млн. Любопытно, что каждый участник, кто попал в основную сетку соревнований в одиночном разряде и даже проиграл в первом же круге, все равно получит по $54 тысячи! А победители турнира у мужчин и женщин обогатятся на $3,8 млн.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь пол-века назад именно на Открытом чемпионате Америки впервые создали современную систему оплаты теннисистов-профессионалов. В 1968 году призовой фонд этих соревнований составлял $100 000. То есть за 50 лет он увеличился более чем в 50 раз!