Дзюбе - 30. Скоро узнаем, поздравит ли его «Зенит» в Лиге Европы

СЕГОДНЯ 14:08 2018-08-22T14:18:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Нападающему сборной России Артему Дзюбе - 30 лет. Случись юбилей год назад, его бы вряд ли кто заметил. Но теперь форвард «Зенита» - герой страны, которого обожают почти все. Быть футбольным богом сложно: надо в каждом матче совершать хотя бы небольшое чудо. На очереди у Дзюбы и «Зенита» - последний отборочный раунд Лиги Европы

«Зенит» - «Мольде». 23 августа, 19:00.

Где смотреть: «Зенит-арена», «Матч!»

Этого матча могло и не быть, если бы Дзюба не сделал бы хет-трик в предыдущем раунде, и «Зенит» не разгромил минское «Динамо» - 8:1. Но сейчас соперник намного сложнее. Норвежский «Мольде» так просто по газону не раскатаешь. Тренером там - легендарный Уле Гуннар Сульшер, тот самый знаменитый бомбардир «МанЮнайтед» и сборной Норвегии. Футбол у норвежцев простой - фланговые проходы с передачей в центр, где дежурит 18-летний нападающий Эрлинг Холанд. К нему, кстати, присматриваются английские клубы, у того же «МЮ» он на карандаше.

А у «Зенита» тем временем есть потери. Кристиан Нобоа, на которого главный тренер Сергей Семак делал ставку, выбыл из-за травмы на полгода, и в центре поля у команды образовалась «черная дыра». Ведь Нобоа успел стать главным мозговым центром «Зенита», кто теперь будет рассчитывать и направлять передачами питерские атаки? Но даже такой «Зенит» - явный фаворит этого противостояния.

«Глазго Рейнджерс» - «Уфа». 23 августа, 21:45.

Где смотреть: «Матч!»

Еще одному представителю России в Лиге Европы будет намного сложнее. «Уфа» неплохо себе потрепала нервы даже в дуэле с клубом из Люксембурга. Бронзовый призер шотландской Премьер-лиги ей может оказаться не по зубам. Тем более, что «Глазго Рейнджерс» тренирует еще одна легенда британского футбола - Стивен Джеррард. Совсем недавно он был кумиром, совестью и капитаном «Ливерпуля». Но как только он постарел, его безжалостно выставили в чемпионат США, где он вскоре закончил карьеру.

Теперь Стиви делает все, чтобы вновь стать звездой, пусть в качестве тренера. «Рейнджерс» - первая его большая команда. Он ее возглавил летом, и при Джеррарде клуб еще ни разу не проигрывал. Но вот «Уфу» в Глазго явно опасаются, говорят что 6-е место в российской Премьер-лиге - это намного круче, чем такая же позиция в Шотландии. А между тем, «Рейнджерс» очень важно прорваться в Лигу Европы и напомнить о себе. Ведь некогда грозный и именитый клуб сейчас только поднимает голову после смутных времен - шесть лет назад его за долги сослали в низший шотландский дивизион, откуда «рейнджеры» год за годом поднимались наверх.

КСТАТИ

Не упускай из виду

Пока из 6 российских клубов ни один не вылетел из еврокубков. «Локомотив» и ЦСКА ждут жеребьевку групповой стадии Лиги чемпионов. «Краснодар» будет стартовать тоже только в групповой стадии Лиги Европы. Там же оказался и вылетевший из отбора Лиги чемпионов «Спартак». Может, кстати, оно и к лучшему. Набирать очки в Лиге Европы намного легче, чем в Лиге чемпионов. А все они учитываются при составлении таблицы коэффициентов УЕФА. Там Россия сейчас идет на 6-м месте: уступает Испании, Англии, Германии, Италии и Франции, зато с запасом обгоняет Грецию, Украину и Бельгию. Так что фактически у нас - шестой по силе чемпионат в Европе.