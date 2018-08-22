Порошенко испугался числу «адвокатов Путина» на Украине

СЕГОДНЯ 14:49 2018-08-22T14:51:17+03:00

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На форуме ветеранов, который прошел в Киеве, Петр Порошенко сделал страшное для него признание. Оценивая ситуацию на Украине, он не смог сдержаться, чтобы в очередной раз не упомянуть российского президента Владимира Путина.

- Меня как президента шокирует другое, как же до черта у него (Путина – прим. авт.) адвокатов сейчас в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить ее на Украину, - заявил он в своем выступлении, одновременно выразив сожаление, что ветераны встречаются с ним не в Донецке или Луганске.

Оставим в стороне ошибку Порошенко, назвавшего украинский политический паноптикум политикумом. Зададимся другим вопросом – действительно ли Петр Алексеевич думает то, что он сказал, или это очередной политический маневр в русле традиционных страданий и обвинений от несбывшихся мечтаний? Ведь ни для кого не секрет, что украинские политики называют своих политических врагов и оппонентов «агентами Путина» и «рукой/голосом Кремля» чаще, чем чистят зубы.

Безусловно, есть в этой фразе политический предвыборный момент. Удивительно, что Порошенко не назвал Тимошенко или Гриценко, которые составят ему конкуренцию на предстоящих выбора президента Украины. Но гонка официально еще не началась, и такие обвинения лучше приберечь хотя бы для старта кампании. Тем более, все и так поняли, о ком речь.

Но здесь есть и еще один момент.

«Как они пытаются снять с него ответственность за войну», - так Порошенко называет устроенную им и нынешним главой СНБО Турчиновым АТО на Донбассе. Стремление уйти именно от этой ответственности за карательную операцию, которая становится все более непопулярной среди населения, перевалить этот груз на других, обмануть народ и остатки своей совести. Не зря же он в другом предложении в этой же речи озвучил, что «ключи от мира» находятся не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Москве». Возлагая ответственность за «войну» на Москву, он одновременно часть ее возлагает и на местных «адвокатов Путина», которых на самом деле нет, а есть лишь свора авантюристов, которые сплелись в клубок в борьбе за власть. Дескать, это они плохие, они вместе с Путиным, а сам Порошенко хороший и за мир, но после победы.

Впрочем, самое «веселое», когда одни «агенты Путина» будут разоблачать других «агентов Путина» еще впереди. И мы услышим такие фразочки не только от Порошенко. Поиск «агентов Путина» стало уже украинской традицией, забавой и увлечением. Чреват он только одним неприятным последствием. Можно так увлечься, что повторить подвиг одного министра обороны США Джеймса Форрестола, выбросившегося из окна с криком: «Русские идут!»

P.S. А насчет встречи с ветеранами АТО в Луганске или Донецке Петр Алексеевич может не беспокоиться. Они обязательно там встретятся. Когда вместе будут сидеть на скамье подсудимых.