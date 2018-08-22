На женщину стал похож: мужа Наташи Королевой заподозрили в контурной пластике лица

СЕГОДНЯ 17:34 2018-08-22T17:40:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Супругу Наташи Королевой – Сергею Глушко в силу особенностей своей профессии всегда нужно выглядеть на все сто: он танцор, модель, актер, на него смотрят миллионы. Поэтому Тарзан почти всю жизнь сидит на строгой диете, ежедневно ходит в тренажерный зал и частый гость салонов красоты. Однако, кажется, недавно муж певицы стал пользоваться и услугами косметологов, попробовав на себе контурную пластику лица. По крайней мере, к таким выводам пришли поклонники танцора, увидев его свежие снимки. На некоторых фотографиях Тарзан стал убирать волосы назад, чтобы лучше открыть лицо, над которым (и это все заметнее) поработали специалисты по красоте.

Озадаченные произошедшими переменами, поклонники принялись обсуждать новый образ Тарзана и пришли к выводу, что уколы красоты добавили лицу некую женственность и мягкость.

«С каждым днём всё больше на женщину стал походить», «Что-то изменилось, не могу понять, что», «Пластику сделал, уже на Валеру похож», «Зачем пластика при жизни? Тем более, женщину стали напоминать», «Сергей, вы когда убираете волосы, становитесь совсем другим человеком», - тут же написали поклонники в комментариях.

Надо отметить, что в последнее время в инстаграме Глушко все чаще появляются снимки повзрослевшего сына Архипа, который все больше становится похож на отца. Тем более, по примеру родителя, наследник также фанат здорового образа и спорта, что тоже является еще одним предметом гордости известного папы.