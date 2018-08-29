Опубликованы имена пострадавших в аварии в Турции российских туристов

СЕГОДНЯ 12:01 2018-08-29T12:16:42+03:00

Столкновение произошло рано утром 29 августа по дороге из Белека в аэропорт Фото: Twitter.com

В результате ДТП были ранены 22 человека, 13 находятся в госпитале [видео]

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В серьезном ДТП в турецкой Анталье пострадали российские туристы. К счастью, обошлось без жертв. Но 13 человек не смогли вовремя вылететь домой, им оказывается медицинская помощь - у всех небольшие травмы. 9 человек от медпомощи отказались, их оперативно доставили в аэропорт.

Ассоциация туроператоров России со ссылкой на турецкую прессу публикует имена 12-ти человек, находящихся в госпитале:

Alena Novikova (7 лет )

İrina Tyan (33 года)

Artem Tugay (9 лет)

Alexander Movikov (56 лет)

Lev Tyan (62 года)

Uliana Bakına (12 лет)

Alina Zubkova (19 лет)

Olga Zubkova (51 год)

Tatiana Khen (57 лет)

Snezhana Bakına (41 год)

Elena Temenova (38 лет)

Anton Temenov (11 лет)

Что случилось?

Столкновение произошло рано утром 29 августа по дороге из Белека в аэропорт. Автобус, в котором находилось 22 туриста, столкнулся с грузовиком. Водитель пытался избежать столкновения, автобус скатился в водный канал. Глубина небольшая, каналы используются для орошения.

Что дальше?

Часть туристов (9 человек), ехавших в автобусе, отказались от медпомощи и вылетели в Россию. Остальным была оперативно оказана медпомощь. Свой рейс они уже пропустили, но туроператор обещает отправить всех домой другими рейсами. Случай страховой, вся медпомощь будет оплачена компанией.

«Принимающая сторона сейчас занимается решением вопросов, связанных с обратными авиабилетами и размещением до вылета для гостей. С туристами находятся сотрудники туроператора и оказывают им всю необходимую поддержку и помощь», - говорят в ANEX Tour.